Щоб не стати жертвою російських провокацій: українцям з окупованого Донбасу дали кілька порад

Влада так званих "республік" бойовиків оголосила про евакуацію місцевого населення до Росії. Журналіст Андрій Цаплієнко пояснює, що це – провокація з метою звинувачення України.

Цаплієнко опублікував кілька порад у соцмережах, яких варто дотримуватись. Оскільки окупанти незабаром можуть піти на масштабніші провокації.

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Окупанти впевнені, що "тримають людей за ідіотів"

Сьогоднішній вибух "УАЗика" в центрі Донецька це свідома провокація з метою звинувачення України. Я дивуюсь тому, як окупанти впевнені в тому, що вони ефективно "тримають людей за ідіотів". Але коли вони збагнуть, що це не працює, то вони створять щось більш масштабне. З жертвами,

– зауважив журналіст.

Одними з варіантів можливих провокацій від бойовиків може бути вибух автобуса з евакуйованими або підрив хімікатів на заводі "Стирол" у Горлівці. Звинувачення в спробі здійснити останню диверсію найманців вже встигли "повісити" на українську сторону.

Що не варто робити українцям на окупованих територіях:

не "лізти" в паніці в евакуаційні автобуси, бо Україна не наступає, а автобуси з людьми надто привабливий об’єкт для фейкового теракту, потрібного Москві;

не брати участь у мітингах та уникати місць великого скупчення людей;

не наближатися до хімічних підприємств, адміністративних будівель, військових об'єктів та людей у військовій формі.

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Масова "евакуація" на окупованих територіях:

Евакуацію місцевих жителів з Донбасу на територію Росії оголосили ватажки бойовиків – Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

При цьому відео з цими зверненнями ще було записано до загострення з обстрілами.

Переважно літніх людей, а також жінок та дітей везуть автобусами у Ростовську область.

Президент Росії Володимир Путін наказав облаштувати табори для евакуйованих, а також видати кожному по 10 тисяч рублів.

В РНБО наголосили, що Україна не проводить ніяких силових операцій на Донбасі.

Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук запевнила, що жителі окупованих територій – не вороги для України.

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Текст публікації Андрія Цаплієнка:

Тих, хто мене читає на окупованій території, незалежно від їхнього ставлення до України, дуже прошу не робити кількох речей: 1) не лізти в паніці в евакуаційні автобуси, бо Україна не наступає, а автобуси з людьми надто привабливий об’єкт для фейкового теракту, потрібного Москві, 2) не брати участь у мітингах та уникати місць великого скупчення людей – з тих же самих міркувань, 3) не наближатися до хімічних підприємств, адміністративних будівель, військових об’єктів та, головне, людей у військовій формі – бо невідомо, що їм в цій нервозній ситуації прийде до голови. Бережіть себе.