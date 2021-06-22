Щоб посадити на ж*пу – досить подивитись, – Кива про можливу сутичку з Вірастюком

Нардеп Василь Вірастюк заявив, що готовий долучитись до "бійцівського клубу" Верховної Ради. На ці слова відповів одіозний нардеп Ілля Кива, який нещодавно побився з Миколою Тищенком.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива відповів на питання журналіста про те, чи готовий він протистояти Вірастюку, якщо той у сесійні залі Верховної Ради буде застосовувати силу.

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Кива відповів Вірастюку щодо "бійцівського клубу" у Верховній Раді

Перед тим, як відповісти на питання, він у своїй традиційній манері запитав журналіста, чи "ви росли на вулиці". А далі почав свій спіч про те, що, як виявляється, – не завжди варто застосовувати силу.

Так ось я кажу: щоб жити на вулиці не треба бути найсильнішим, або не треба бути майстром спорту з дзюдо, а просто потрібно мати всередині стрижень. І для того, щоб іноді садити на ж * пу, що не обов'язково бити в щелепу, а досить просто подивитися,

– сказав Кива.

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