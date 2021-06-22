Щоб посадити на ж*пу – досить подивитись, – Кива про можливу сутичку з Вірастюком

Нардеп Василь Вірастюк заявив, що готовий долучитись до "бійцівського клубу" Верховної Ради. На ці слова відповів одіозний нардеп Ілля Кива, який нещодавно побився з Миколою Тищенком.
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива відповів на питання журналіста про те, чи готовий він протистояти Вірастюку, якщо той у сесійні залі Верховної Ради буде застосовувати силу.
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Кива відповів Вірастюку щодо "бійцівського клубу" у Верховній Раді
Перед тим, як відповісти на питання, він у своїй традиційній манері запитав журналіста, чи "ви росли на вулиці". А далі почав свій спіч про те, що, як виявляється, – не завжди варто застосовувати силу.
Так ось я кажу: щоб жити на вулиці не треба бути найсильнішим, або не треба бути майстром спорту з дзюдо, а просто потрібно мати всередині стрижень. І для того, щоб іноді садити на ж * пу, що не обов'язково бити в щелепу, а досить просто подивитися,
– сказав Кива.
Одіозний Ілля Кива відповів Вірастюку щодо застосування сили в Раді: дивіться відео
Останні скандали у Верховній Раді
- У червні одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива та нардеп від "Слуг народу" Микола Тищенко побились у сесійній залі Верховної Ради.
- Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ.
- Згодом Василь Вірастюк розповів, що під час сутички деякі депутати хотіли, щоб він втрутився в ситуацію.
- 18 червня одіозний представник "ОПЗЖ" Ілля Кива знову втрапив у скандал. Нардеп зняв штани просто у залі Верховної Ради.
- 21 червня активіст Сергій Стерненко заявив, що Ілля Кива оголосив набір "активістів", які разом з ним 22 червня будуть вшановувати пам'ять воїнів "Великої Вітчизняної" війни у Києві. За це "активістам" обіцяють заплатити 250 гривень.