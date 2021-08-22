Щоб стримувати талібів, Велика Британія звернеться до Росії та Китаю

Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що слід звернутися до Росії та Китаю, аби чинити "стримувальний вплив" на бойовиків "Талібану". Водночас він наголосив, що це може бути некомфортно для Лондона.

Наразі британські військові допомагають евакуювати своїх громадян з Кабула. Про це Домінік Рааб заявив у інтерв'ю.

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Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно,

– наголосив чиновник.

За даними міністерства оборони Великої Британії, з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула евакуювали 3 821 людину. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.

Головне про ситуацію в Афганістані

Після заяви про виведення американських військ з Афганістану, таліби почали захоплювати країну. 15 серпня вони взяли під контроль Кабул.

Боячись жорсткого режиму терористів, афганці почали тікати з країни. Водночас бойовики кажуть, що нібито не будуть чинити самосуд. Крім того, вони заявили, що буцімто дозволять жінками навчатися в університетах.

Наразі в аеропорту Кабула панує хаос. 22 серпня стало відомо, що в тисняві загинули 7 афганців, які хотіли евакуюватися.

З Афганістану на 2 літаках вивезли 39 українців. Ще сотня чекає на евакуацію.