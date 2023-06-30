Щоб вдарити по критично важливих об'єктах: Росія таємно закупила супутникові знімки України
Джерело:News Insight
Росія таємно закупила комерційні супутникові знімки України. Вочевидь, окупанти зробили це, аби намагатися завдати удари по критично важливих об'єктах країни.
Наголошують, що особливе зацікавлення країни-терористки викликають декілька областей України. Це пов'язано з постачанням зброї, яку Україні надають західні партнери.
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Російські окупанти придбали знімки за допомогою фальшивих компаній. Країна-терористка намагалася приховати, що вона цікавиться критично важливими об'єктами з військовою метою.
Росія ймовірно готує нові удари
Наталія Гуменюк – керівниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" – повідомила, що Росія, ймовірно, готується завдати нові терористичні удари по території України.
Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику, підшукував тактику, яка була б максимально ефективною,
– мовиться у повідомленні.
Рівень ракетної загрози оцінюють як підвищений. Людей просять бути максимально обережними. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповіщають про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.