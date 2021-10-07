Щоб йому не було соромно, – Разумков озвучив побажання наступнику

Дмитро Разумков побажав своєму наступникові на посаді спікера, аби йому не було соромно за свою діяльність. Політик також наголосив: йому – не соромно.

Разумков в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що майбутньому спікеру не маю бути соромно ні перед собою, ні перед людьми, ні перед законом. Це – пріоитет.

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Щоб йому не було соромно за те, що він буде робити на цій посаді. Ні перед собою, ні перед людьми і ні перед законом,

– наголосив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи не соромно йому, політик відповів: "мені не соромно".

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