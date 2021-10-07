Щоб йому не було соромно, – Разумков озвучив побажання наступнику
7 жовтня 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков побажав своєму наступникові на посаді спікера, аби йому не було соромно за свою діяльність. Політик також наголосив: йому – не соромно.
Разумков в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що майбутньому спікеру не маю бути соромно ні перед собою, ні перед людьми, ні перед законом. Це – пріоитет.
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Щоб йому не було соромно за те, що він буде робити на цій посаді. Ні перед собою, ні перед людьми і ні перед законом,
– наголосив Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи не соромно йому, політик відповів: "мені не соромно".
Разумкова відправили у відставку
- Відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховна Рада розглянула під час позачергового засідання 7 жовтня.
- "За" відставку Разумкова проголосували 284 народних обранців. Серед них – 215 "слуг народу".
- Перед голосуванням Разумков виступив у Раді – востаннє на посаді спікера.
- Він заявив, що ніколи не плив за течією, бо посада не вартує довіри людей.
- Окрім того, Разумков заявив: "принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність".