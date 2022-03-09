Щоб закінчити звірячу війну, – Зеленський закликав Європу дотиснути Росію
Окупанти 9 березня безжально бомбили Маріуполь. Європейці не зможуть сказати, що не бачили, що відбувалось з українцями, зокрема з маріупольцями.
Це означає, що державу-агресорку треба дотиснути. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Зеленський закликав Європу зупинити геноцид
За його словами, Європа повинна посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.
Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вона сіла за стіл переговорів і завершила цю звірячу війну,
– наголосив Зеленський.
Він зауважив, що в Москві прекрасно знають, що Маріуполь – це Донецька область, до жителів якої Росія нібито повинна була добре ставитися. Однак це далеко не так.
Повне звернення Зеленського за вечір 9 березня: дивіться відео
Окупанти обстріляли Маріуполь
Окупанти не зупиняють свої звірства і продовжують цинічно обстрілювати Маріуполь. Вони розбомбили лікарню та пологовий будинок.
Зеленський засудив дії агресора та вкотре закликав світ відреагувати на злочин. Адже такі дії – справді геноцид українського народу.
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