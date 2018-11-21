"Щоб утвердити у собі віру в майбутнє": рідні Небесної сотні приїхали вшанувати пам'ять загиблих

21 листопада Україна відзначає п'яту річницю Революції Гідності. У столиці та інших містах країни українці вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, які загинули під час революційних подій.

Про це у прямому ефірі повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Президент Петро Порошенко приїхав вшанувати пам'ять загиблих одним з перших. Щоправда, простих людей, які привели гаранта до влади, до нього не пускали.



Петро Порошенко з дружиною

Кількасот небайдужих українців прийшли на молебень до каплички у центрі столиці. Серед них, перш за все, рідні загиблих героїв Небесної Сотні.

"Ми кожного року приїжджаємо, щоб схилитися до землі на місці його загибелі. Щоб помолитися та утвердити у собі віру в майбутнє", – розповів Григорій Жаловага, батько загиблого.

Багато учасників Революції Гідності, а деякі з них вже стали учасниками російсько-української війни, також прийшли пригадати революційні події та вшанувати пам'ять побратимів.

Найбільша згадка: це точка відліку. Точка неповернення до імперії, до того зла, з яким ми до сьогоднішнього дня продовжуємо боротися,

– поділився думками Микола Бондар, сотник четвертої козацької сотні Майдану.

Тим часом у Генпрокуратурі триває обговорення щодо розслідування вбивств під час Революції. Рідні загиблих наполягають, щоб слідство проводилося швидше й щоб винні були покарані. У відомстві пояснили, що затримка у слідстві зумовлена недосконалістю законодавства, великим навантаження на суддів та їх недостатньою кількістю. Посадовці зазначили, що справи за обсягом надзвичайно великі, як і кількість потерпілих та свідків, тому такі справи не можуть розглядатися швидко.

За ці роки розслідування не стало справою державного пріоритету. Робота по розкриттю таких злочинів – це робота всієї дердави, а не одного окремого слідчого підрозділу. Утримаюся від названня цифр та термінів, – прокоментував начальник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

У прокуратурі повідомили, що загалом відкрито 4700 справ щодо нападів на протестувальників, частково встановили їх замовників та виконавців. 52 особи визнано винними у злочинах, під вартою знаходяться 13 українців, а вироки щодо позбавлення волі існують лише щодо 9 осіб.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю Революції Гідності. Вшанування пам'яті жертв відбувається у різних містах країни.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.