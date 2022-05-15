Щодня гинуть люди, їжі немає, бійці готуються до останнього бою, – дружини захисників Маріуполя

У неділю, 15 травня, дружини бійців полку "Азов", які зараз боронять окупований Маріуполь, поспілкувалися із журналістами у рамках онлайн пресконференції. Вони розповіли, що ситуація на "Азовсталі" складна, а військові починають втрачати віру.

Вони сказали, що українські військові уже майже не підіймаються на гору. До того ж ворог продовжує бомбардувати місто.

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Пресконференція дружин захисників Маріуполя

Дружина одного із військових, якого звати Арсеній, додала, що навіть коли українські герої виходять на верх, то намагаються знайти воду та хоча б якусь їжу.

Настрої у них уже доволі песимістичні. Вони готуються до такого останнього бою, тому що не дуже вже вірять у дипломатичне розв'язання цього питання. Позаяк попри переговори щодня гине дуже й дуже багато людей, страждають пораненні,

– розповіла жінка.

Дружина українського захисника додала, що перебувати у таких умовах дуже складно, особливо, коли гинуть їхні друзі, люди, за яких несуть відповідальність.

Водночас пані Катерина, чоловік якої зараз перебуває на "Азовсталі", повторила інформацію про те, що у військових залишилося вкрай мало їжі, щодо води – то вони п'ють один стакан технічної води на день. За її словами, вона спілкувалася з чоловіком всього кілька годин тому. Вона підкреслила, що була шокована, коли дізналася, що "Азовсталь" почали закидати фосфатними бомбами.