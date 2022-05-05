Щонайменше 150 працівників "Азовсталі" загинули, тисячі – зникли безвісти

До недавнього часу завод "Азовсталь" був великим гравцем на світовій арені, виготовляючи 4 мільйони тонн сталі щорічно. Тепер це місце битви, оборони, але і загибелі одночасно.

Про те, що відбувалось і досі відбувається на заводі розповів Юрій Риженков, генеральний директор холдингу Метінвест, якому й належить завод в Маріуполі.

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Тисячі – зникли безвісти

За словами Риженкова, щонайменше 150 співробітників заводу "Азовсталь" були вбиті, а ще тисячі залишаються зниклими безвісти.

Ми знаємо, що з 11 тисяч співробітників "Азовсталі" тільки близько 4 500 осіб виїхали з Маріуполя і вийшли з нами на зв'язок, щоб ми знали їх місцеперебування,

– додав він.

Риженков зазначив, що впродовж останніх двох місяців вся компанія холдингу Метінвест намагалася зробити все можливе, щоб доставити людей в безпечне місце. Але зараз, за його словами, російські окупанти не дозволяють привозити в місто їжу, воду та централізовано вивозити цивільне населення з Маріуполя.

Путін хоче зруйнувати не завод, а символ

Гендиректор Метінвест сказав, що не думає, що завод "Азовсталь" потрібен Путіну.

Я думаю, що справа у символіці того, що вони хотіли підкорити Маріуполь. Вони ніколи не очікували, що Маріуполь буде чинити опір,

– сказав Риженков.

Директор з персоналу заводу Іван Голтвенко зазначив, що сподівався ще довго працювати на "Азовсталі" і багато вкласти як у завод, так і у саме місто.

Маріуполь наче родич, який помирає на руках

"Бачити, як руйнується ваше місто – жахливо, ви можете порівняти його з родичем, який помирає на ваших руках. І бачити, як він або вона поступово вмирає, відмовляє орган за органом, і ви нічого не можете зробити", – так Голтвенко описав Маріуполь.

Що відбувається зараз на "Азовсталі"

Вчора, 4 травня, зʼявилася інформація про те, що окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а зв’язку з українськими військовими не було.

Згодом радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що точної інформації про те, що відбувається на заводі, немає, а в інфопросторі буває дуже багато вкидів.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що російські загарбники намагаються штурмувати "Азовсталь", але безуспішно.

Українські захисники неодноразово закликали до припинення вогню, адже на території "Азовсталі" попри евакуацію ще залишаються цивільні. Точну кількість, за словами Ірини Верещук, назвати важко, адже територія заводу велика, а люди ховаються від бомбардувань на різних локаціях.

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