Щонайменше 150 працівників "Азовсталі" загинули, тисячі – зникли безвісти
Джерело:CNN
До недавнього часу завод "Азовсталь" був великим гравцем на світовій арені, виготовляючи 4 мільйони тонн сталі щорічно. Тепер це місце битви, оборони, але і загибелі одночасно.
Про те, що відбувалось і досі відбувається на заводі розповів Юрій Риженков, генеральний директор холдингу Метінвест, якому й належить завод в Маріуполі.
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Тисячі – зникли безвісти
За словами Риженкова, щонайменше 150 співробітників заводу "Азовсталь" були вбиті, а ще тисячі залишаються зниклими безвісти.
Ми знаємо, що з 11 тисяч співробітників "Азовсталі" тільки близько 4 500 осіб виїхали з Маріуполя і вийшли з нами на зв'язок, щоб ми знали їх місцеперебування,
– додав він.
Риженков зазначив, що впродовж останніх двох місяців вся компанія холдингу Метінвест намагалася зробити все можливе, щоб доставити людей в безпечне місце. Але зараз, за його словами, російські окупанти не дозволяють привозити в місто їжу, воду та централізовано вивозити цивільне населення з Маріуполя.
Путін хоче зруйнувати не завод, а символ
Гендиректор Метінвест сказав, що не думає, що завод "Азовсталь" потрібен Путіну.
Я думаю, що справа у символіці того, що вони хотіли підкорити Маріуполь. Вони ніколи не очікували, що Маріуполь буде чинити опір,
– сказав Риженков.
Директор з персоналу заводу Іван Голтвенко зазначив, що сподівався ще довго працювати на "Азовсталі" і багато вкласти як у завод, так і у саме місто.
Маріуполь наче родич, який помирає на руках
"Бачити, як руйнується ваше місто – жахливо, ви можете порівняти його з родичем, який помирає на ваших руках. І бачити, як він або вона поступово вмирає, відмовляє орган за органом, і ви нічого не можете зробити", – так Голтвенко описав Маріуполь.
Що відбувається зараз на "Азовсталі"
- Вчора, 4 травня, зʼявилася інформація про те, що окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а зв’язку з українськими військовими не було.
- Згодом радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що точної інформації про те, що відбувається на заводі, немає, а в інфопросторі буває дуже багато вкидів.
- У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що російські загарбники намагаються штурмувати "Азовсталь", але безуспішно.
- Українські захисники неодноразово закликали до припинення вогню, адже на території "Азовсталі" попри евакуацію ще залишаються цивільні. Точну кількість, за словами Ірини Верещук, назвати важко, адже територія заводу велика, а люди ховаються від бомбардувань на різних локаціях.
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