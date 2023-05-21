Україна підняла свою позицію, – Жданов охарактеризував новий щорічний рейтинг армій світу

Аналітики Global Fire Power опублікували щорічний рейтинг армії світу. Україна у ньому посіла 15-те місце, випередивши Австралію, Іран та Ізраїль.

Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. За його словами, українська армія надалі буде підійматися у рейтинговому списку.

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Чому Росія все ще друга армія світу

Олег Жданов пояснив, що упродовж року Україні вдалося підійнятися на 7 позицій з 22-го місця, обійшовши за потужністю армії Австралії, Ірану та Ізраїля.

На першому місці традиційно США, друге місце зберігає Росія, тому що там береться до уваги заявлена, а не штатна чисельність армії,

– зауважив він.

Росіяни заявили про півторамільйонну чисельність армії, посиливши коефіцієнт. Також на позицію у рейтингу впливає те, що Росія залишається другою ядерною країною у світі та випереджає своїм потенціалом Китай.

Китайці наразі мають 450 ядерних боєзарядів, втім планують до 2030 року збільшити їхню кількість до двох тисяч. Натомість у росіян – їх вже тисячі.

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Україна показує свою міць світові

Третє місце у рейтингу світових армій за Індією, на четвертій позиції опинилася Великобританія, а за нею Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція, десята сходинка за Італією.

Українську армію випередили Туреччина, Бразилія, Індонезія та Єгипет, який зайняв чотирнадцяте місце. Втім, військовий експерт переконаний, що Україна не зупиниться на досягнутому.

Ми набираємося бойового досвіду у боротьбі із другою армією світу по потенціалах, які ми дуже й дуже знизили за минулий рік,

– наголосив Жданов.

На його думку, ці процеси мають суттєво відзначитися на позиції Росії у рейтингу наступного року.

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