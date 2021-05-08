Щороку кажемо "ніколи знову", – звернення Зеленського до Дня пам'яті та примирення

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та примирення. Він наголосив, що цей день об'єднує всіх при згадці мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні.

Президент зауважив, що сьогодні ми вклоняємось перед усіма, хто захищав світ та українську землю від нацизму. Зеленський згадав ветеранів, підпільників, військовополонених, остарбайтерів, бранців концтаборів, дітей війни.

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Під час війни загинуло понад 8 мільйонів українців

Український лідер відзначив, що в кожну з хвилин війни на планеті гинули десятки людей – щонайменше 20 людей щохвилини.

За квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів. Понад вісім мільйонів людських життів. Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що люди загинули за те, аби наступні покоління знали ці поняття з книг, а не з власного досвіду: вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи.

"Ніколи знову"

Президент додав, щороку ми згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства та разом з усім цивілізованим світом кажемо: "Ніколи знову. Never again".

"Можемо й маємо зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому. Сьогодні весь світ та всі світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди. Усвідомлює наслідки війни й не допустить подібного ніколи знову", – зазначив Зеленський.

В Україні війна триває