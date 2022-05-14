Щось пішло не за планом: гауляйтер Нової Каховки переніс введення рубля аж на кінець року

Росіяни на тимчасово окупованій Херсонщині досі намагаються ввести рубль. Однак загарбникам нічого не вдається.

Кожен план окупантів розвалюється. Про це в ефірі національного марафону розповів депутат обласної ради Сергій Хлань, повідомляє 24 канал.

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Плани окупантів провалюються

За його словами, в Новій Каховці плани із запровадження рубля анонсували ще на кінець березня – квітень. Однак наміри росіян провалилися.

Після цього гауляйтер заявляв, що рубль вже остаточно введуть в обіг із 1 травня. Його, мовляв, обов'язково прийматимуть в магазинах.

Але ми побачили, що і цей план провалили,

– наголосив Хлань.

Він зауважив, що сам гауляйтер відмовчується – і щодо введення рубля, і щодо "референдуму" в Херсонській області.

Введення рубля знову перенесли

Запровадити рубль загарбники намагались і в тимчасово окупованому Генічеську. Однак досі їхні плани провалювалися.

Магазинами та ринками Нової Каховки і Каховки почали роздавати газети з інтерв'ю гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва. У ньому він розповідав, що введення рубля остаточно ухвалять до кінця 2022 року.

"В них зараз все "до кінця року". В останніх заявах про "референдум" вони починають говорити про "кінець року". Відкладають, бо розуміють, що всі їхні плани руйнуються і вони нічого не можуть реалізувати", – відзначив депутат.

Він впевнений, в цьому регіоні до кінця 2022 року точно окупантів не буде. Адже наші Збройні Сили переходять в наступ. "Тому незабаром Херсонщину звільнимо. Нехай всі плани реалізовують собі в Сибірі", – додав Хлань.

Запровадження рублів на Херсонщині: що відомо

Окупанти не полишають спроб створити так зване квазіутворення "ХНР". У Каховському районі вони намагаються ввести рубль.

Через це в Офісі генерального прокурора розпочали вже досудове розслідування. Зафіксували такі інциденти і в Запорізькій області.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова наголосила, що запровадження російської валюти – це грубе порушення міжнародних норм.

Дії окупантів – це акт анексії та порушенням Росією статті 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй і Декларації про принципи міжнародного права.

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