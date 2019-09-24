Щотижня мали носити певну суму "нагору", – медик заявив про корупцію в лікарнях Києва

Кругова порука в медичній сфері настільки міцна, що розірвати її ззовні надзвичайно важко. Одним із сміливців, які не мовчать про факти корупції, є лікар-ортопед 7 лікарні в Києві Роман Горобець.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, у державній медицині Горобець пропрацював 12 років. Бачив, як кожен лікар у медзакладі перетворюється на гвинтик в корупційній системі і відчайдушно намагався щось змінити.

Медик також розповів журналістці, що з кожного відділення щотижня лікарі мали носити певну суму нагору. З ними проводили бесіди щодо благодійної допомоги та подяки, а також вчили, як із кожного пацієнта брати гроші за рентген та УЗІ.

Кошти ніде не обліковувалися та мали у готівці передаватися керівництву. За словами лікаря, його небажання бути рабом при головному лікарі спричиняло постійні конфлікти,

– зазначила Мартинюк.

Й додала, що зрештою Роман Горобець бій програв: його звільнили. Та без роботи він не залишився, пішов у приватну медицину, але принципово судився за відновлення на посаді. І таки довів у суді, що звільнили його незаконно, бо заважав заробляти.

Роман Горобець про корупцію в лікарні Києва – більше дивіться на YouTube-каналі лікаря



Лікар-ортопед Роман Горобець

"Роман розповідав, як лікарі оцінюють платоспроможність та перспективність пацієнта щодо розміру подяки. Завідуючий відділенням обходить палати та розмовляє із родичами. Працюють із ними не просто професійні медики, а насамперед – професійні психологи", – наголосила авторка відеоблогу.

Проблема в тому, що він один у полі воїн. Його колеги бояться свідчити через страх втратити роботу, а документально хабарі та неофіційна благодійна допомога ніяк не обліковувалися,

– пояснила Мартинюк.

"Оце замкнене коло важко розірвати. Здебільшого люди психологічно залежні від лікарів і бояться виявити сумнів. Справді, коли на кону здоров'я чи життя – не до боротьби із корупцією. Просто не втрачайте пильності і не бійтеся задавати лікарям незручних питань. Інакше систему не змінити", – підсумувала вона.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "ЦРУ. За кадром" Тетяни Мартинюк за 24 вересня 2019: