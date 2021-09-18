Щойно надійде запит, – Разумков запевнив, що відставка його не лякає

Чи збирається Дмитро Разумков у відставку, чи тиснуть на нього? Сам спікер Верховної Ради відверто відповів на ці питання у прямому ефірі 17 вересня.

Він запевнив, що за посаду триматися не збирається. Тож одразу видасть підписні листи, щойно ініціативу про його відставку почнуть втілювати.

У цьому ж ефірі Мені пох**ну, – Арахамія розкритикував Разумкова і Денісову через закон про олігархів

"Якщо дозволить Верховна Рада"

Дмитро Разумков у телеефірі 17 вересня запевнив, що за посаду не триматиметься, але має намір і далі працювати, "якщо дозволить Верховна Рада". Утім, якщо почнеться процедура, метою якої буде відставка спікера, Разумков пообіцяв негайно видати підписні листи, де кожен охочий депутат може продемонструвати свою позицію.

Ходить багато чуток у Верховній Раді… Будь ласка. Якщо є таке бажання (змінити голову) – щойно надійде запит, відразу видам підписні листи. Сьогодні я продовжую працювати та у відставку точно не збираюся,

– заявив Разумков.

І нагадав, що "процедури відкликання з посади голови Верховної Ради більш ніж зрозумілі й прості, визначені регламентом, законами, Конституцією". Тож якщо є охочі депутати – нехай ці процедури запускають.

"Може, для когось це тиск"

Також у Разумкова запитали, чи відчуває той тиск ззовні. "Коли ти на лікарняному, а тобі починають змінювати охорону… Може, для когось це було б тиском", – обережно відповів спікер.

Я не допускав свавілля в парламенті впродовж двох років, і зараз не допущу,

– підсумував при цьому він.

Згодом у цьому ж ефірі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також вкотре прокоментував ймовірність відставки Разумкова: "Це реально як сценарій, але станом на зараз такий сценарій не обговорювався у нас у фракції".

Ми шукатимемо спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох досить, то ми цей процес нормально владнаємо,

– переконаний Арахамія.

Чому знову почали говорити про відставку Разумкова

Інформацію про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова регулярно продукують ЗМІ.

А депутати зі "Слуги народу" її регулярно спростовують.

Черговий виток стався через непорозуміння навколо законопроєкту про олігархів.

Річ у тім, що Разумков надіслав документ на перевірку до Венеційської комісії. Монобільшості ж це дуже не сподобалося.