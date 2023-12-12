Байден на зустрічі із Зеленським заявив про виділення Україні допомоги на 200 мільйонів доларів

Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з Джозефом Байденом. Американський лідер повідомив йому про додаткову допомогу для України.

У вівторок, 12 грудня, Джозеф Байден повідомив Володимиру Зеленському про відділення нової допомоги для України у сфері оборони та безпеки. Як повідомляє пресслужба американського президента, він поділився гарними новинами на самому початку зустрічі двох лідерів.

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Що відомо про новий пакет допомоги

Президент США дав зрозуміти, що він схвалив нову допомогу Україні прямо перед зустріччю з українським колегою.

Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги – 24 Канал) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко,

– сказав Байден.

Таким чином, Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму у 200 мільйонів доларів. Американський лідер не став пояснювати, що саме туди увійде.

США підтримуватимуть Україну

Президент США закликав Конгрес схвалити виділення додаткового фінансування для України до перерви у роботі на свята. Байден зауважив, що якщо американські конгресмени цього не зроблять, то це стане "різдвяним подарунком" для Владіміра Путіна.

Мовиться про допомогу на суму у понад 60 мільярдів доларів. Водночас Байден наголосив, що США стоятимуть на боці України, навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги для нашої держави. Президент США додав, що він не хоче, щоб українці втрачали надію у боротьбі з повномасштабних російським вторгненням.

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