Шило в стінку і закінчуй, – Путін пояснив, чому не думає про своє місце в історії

Володимир Путін заявив, що він не думає про своє місце в історії. Зокрема тому, що "як тільки почнеш про це замислюватися, можна закінчувати роботу".

Очільник Кремля переконував, що він "говорить щиро". Про це він розповів на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

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Путін прокоментував своє місце в історії

Володимир Путін заявив, що не думає про свою роль в історії. Він заявив, що "як тільки почнеш про це замислюватися, можна закінчувати роботу. Тому що це починає заважати ухвалювати рішення".

Ось як тільки почнеш думати: "А як би там це не вийшло, а як би там то не сталося, а що скаже княгиня Марія Олексіївна"… Ну і все, пиши пропало. Шило в стінку і закінчуй активну виробничу діяльність,

– відзначив Путін.

До речі, перед тим президент країни-агресора вкотре спотворив історію маразматичними висловлюваннями про Другу світову війну. Тепер Путін заявив, що разом із нацистами у розподілі Чехословаччини брала участь й Польща.

Останні заяви Володимира Путіна на засіданні у Сочі