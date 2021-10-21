Шило в стінку і закінчуй, – Путін пояснив, чому не думає про своє місце в історії
Джерело:24 канал
Володимир Путін заявив, що він не думає про своє місце в історії. Зокрема тому, що "як тільки почнеш про це замислюватися, можна закінчувати роботу".
Очільник Кремля переконував, що він "говорить щиро". Про це він розповів на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.
Читайте також Знову бідкається через Другу світову: Путін звинуватив Польщу в розділі Чехословаччини
Путін прокоментував своє місце в історії
Володимир Путін заявив, що не думає про свою роль в історії. Він заявив, що "як тільки почнеш про це замислюватися, можна закінчувати роботу. Тому що це починає заважати ухвалювати рішення".
Ось як тільки почнеш думати: "А як би там це не вийшло, а як би там то не сталося, а що скаже княгиня Марія Олексіївна"… Ну і все, пиши пропало. Шило в стінку і закінчуй активну виробничу діяльність,
– відзначив Путін.
До речі, перед тим президент країни-агресора вкотре спотворив історію маразматичними висловлюваннями про Другу світову війну. Тепер Путін заявив, що разом із нацистами у розподілі Чехословаччини брала участь й Польща.
Останні заяви Володимира Путіна на засіданні у Сочі
- 21 жовтня Володимир Путін вважає, що військова присутність НАТО в Україні створює загрозу для Росії. Те ж, що у Києві нещодавно був глава Пентагону Ллойд Остін – це, на його думку, ознака відкриття Альянсу для України.
- Президент Росії цілком серйозно заявив, що країни НАТО під виглядом навчальних центрів можуть розмістити на території України свої ракети. Їх нібито розмістять на "навчальних центрах", під виглядом яких можна напхати військові бази будь-чим.
- Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія готова збільшити поставки газу в Європу тільки через "Північний потік-2". Він заявив, що "вже завтра німецький регулятор може надати на це дозвіл".
- Окрім того, Володимир Путін вигадав новий агрумент проти збільшення поставок газу в Європу через ГТС України. Зокрема він назвав "Північний потік-2" екологічнішим.