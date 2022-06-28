Шість батальйонів білоруських військ ведуть розвідку біля кордонів з Україною і Польщею

Білоруська армія продовжує створювати напругу на кордоні з Україною, підіграючи російській військовій агресії.

Білоруська армія поки офіційно не вступала у війну проти України на боці російського агресора. Але надала російським загарбникам всі необхідні умови. Саме з території Білорусі була атака на Україну в перший день російського вторгнення. Після поразки в боях на Півночі України, російська армія відступила на територію Білорусі.

Важливо Молодшу офіцерську ланку білорусів можуть заміняти на росіян, – військовий експерт

Окрім того, в Білорусі й далі розміщені російські війська. З тамтешніх аеродромів літає російська авіація для бомбардування України. Або ж використовує повітряний простір Білорусі, залітаючи туди з території Росії. Там же розташовані й російські ракетні системи. Через це залишається постійна загроза ракетного та авіаційного удару з боку Білорусі.

Щодо білоруської армії, то вона зараз займається прикриттям російських військ. До кордону з Україною в Брянській та Гомельській областях стягнули до шести батальйонів для підсилення.

"Раніше було сім. Вони прикривають ділянку кордону, намагаються вести розвідку, проводять демонстраційні дії", – розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Окрім того, ці підрозділи намагаються вести розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

В Генштабі ЗСУ відзначають, що ці білоруські війська поки займаються проведення планового тренування зі зв'язку з залученням вузлів зв'язку пунктів управління.

Чи варто очікувати нападу зі сторони Білорусі

За словами Олександра Мотузяника, поки українська розвідка не фіксує формування наступального російського угрупування на території Білорусі.

До теми У Білорусі перебувають 1,5 тисячі російських бійців: які це підрозділи та чи є резерви

Натомість розвідниками фіксуються факти підготовки російськими силами на території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп з-поміж білоруських військовослужбовців.

Також в українській розвідці не відкидають того факту, що росіяни можуть вдатися до провокацій, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Дивіться деталі про особливість російських ракет, якими вони стріляють з Білорусі по Україні