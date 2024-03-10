Шкоду завдано: супутниковий знімок авіазаводу в Таганрозі після атаки

У мережі з'явилися супутникові фото авіаремонтного заводу у Таганрозі. Вони показують, що він зазнав пошкоджень внаслідок атаки БпЛА.

OSINT-розслідувачі проаналізували супутникові фото авіаремонтного заводу у Таганрозі до та після атаки дронами.

Дивіться також Де розташований Таганрог і які нові важливі об'єкти Росії атаковано

На авіаремонтному заводі – сліди пожежі

Порівняльний аналіз показав сліди підпалів на даху будівлі. Попередньо, це цех остаточного складання, де, як підозрювалося, росіяни проводили ремонт А-50.

Зазначається, що при влученні в дах будівлі потужності дронів було б достатньо, щоб завдати шкоди обладнанню та літаку всередині. Однак немає візуальних ознак значної пожежі всередині ангару, що ускладнює оцінку масштабу збитку.

Також наразі невідомо, чи був на цьому заводі А-50 в момент атаки.

Примітно, що А-50 відсутній на знімках 8 і 9 березня, що залишає невизначеною його присутність на аеродромі під час операції,

– зазначили розслідувачі.



Супутникове фото з заводу в Таганрозі 8 березня / Tatarigami Ua



Супутникове фото з заводу в Таганрозі 9 березня / Tatarigami Ua

Вони зауважили, що на попередніх знімках, оприлюднених журналістами "Схеми", видно А-50, який припаркований біля ангара 29 лютого.



Літак А-50 в Таганрозі 29 лютого / "Схеми"

Під час атаки на заводі стояла російська ППО

Подальший аналіз супутникових знімків показав, що піл час атаки дронами на заводі була присутня принаймні одна батарея С-300/400. Якщо це не обманка, як зауважили розслідувачі, це свідчить про здатність українських БпЛА проникати через російські системи протиповітряної оборони навіть поблизу стратегічних об’єктів.



Російська ППО біля місця атаки в Таганрозі / Tatarigami Ua

Команда аналітиків визнала, що з супутникових фото неможливо остаточно зробити висновок про знищення або пошкодження А-50. Проте для України є значним досягненням обійти ППО та націлитися на важливий об’єкт на території Росії.