Школи, лікарні, церкви та укриття, – Зеленський розповів Ірландії, які об'єкти обстрілює Росія

Упродовж 42 днів війни російська армія щодня обстрілює українські міста. Окупанти вже повністю зруйнували або пошкодили 927 освітніх закладів.

Про наслідки війни розповів президент Володимир Зеленський парламенту Ірландії. Про це повідомляє 24 канал.

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Глава держави розповів ірландським депутатам про те, що чинить російська армія в Україні. Він зазначив, що у це складно повірити, але це – факти.

Так, росіяни зруйнували або пошкодили 285 лікарень, обстріляли 73 автомобілі швидкої допомоги.

Вони бомбардували й обстрілювали навіть церкви. Навіть будівлі-укриття, про які вони точно знали, що там немає нікого, окрім жінок і дітей. І це факт,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що держава, яка це робить, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Агресорка повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.

Дивіться відео з виступу Зеленського перед парламентом Ірландії: