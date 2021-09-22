Згодом правоохоронці встановили, що це був підпал, який скоїв школяр. Він таким чином хотів помститися члену сім'ї священнослужителя, який там править.

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Гасили відрами з водою

До ДСНС щодо інциденту звернувся черговий поліції. Він зателефонував і сказав, що потрібні пожежники приблизно о 17:45. Тоді одразу направили рятувальників у село Іванчанка, де це сталося.

Коли вони приїхали, виявилося, що полум'я погасили кілька місцевих мешканців. Вони це зробили водою з відер. Вогонь знищив стіл із церковною атрибутикою – свічками, образочками та іншою поліграфічною продукцією.

Вогняна помста від школяра

Коли слідчі почали встановлювати обставини, вони дізналися, хто є основним підозрюваним. Ним виявився 12-річний місцевий мешканець. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в поліції.

Коли зловмисника запиталися, навіщо це зробив, він сказав, що хотів помститися своєму однокласнику. Той є сином священника та нібито систематично над ним знущався.