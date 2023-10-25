Вже зробив понад півсотні: як школяр вдома виготовляє дрони для військових

Навіть українські школярі ведуть боротьбу за те, щоб у нашої держави було якнайбільше дронів. 16-річний Радомир Тютюнник з Харкова самостійно виготовляє безпілотники та переконує, що це може зробити кожен.

Хлопець працює разом зі своїм дядьком, тому проєкт зі збору дронів вирішили назвати за першими літерами своїх імен – Rama Drones. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що недавно у Радомира з'явився 3D-принтер і тепер він може додруковувати певні деталі.

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Чому виникла така ідея

Сьогодні до Радомира вже сформувалася ціла електронна черга військових. До нього звертаються з різних куточків України, різних підрозділів і бригад. Загалом хлопець виготовив уже більше ніж півсотні таких апаратів, а для наступних 40 уже назбирав кошти. Саме збір грошей інколи може бути чи не найскладнішою роботою у всьому процесі.

Своєю головною метою Радомир називає збереження життя наших військових. Дрони в цьому дуже допомагають.

Ці FPV-дрони ми складаємо вдома, самі паяємо з деталей, які купуємо в Україні. Найперше – це допомога армії, нашим бійцям, бо зазвичай один дрон – це одне врятоване життя нашого військового,

– розповів хлопець.

Радомир навчається в 11 класі, тому свої апарати часто робить вночі, жертвуючи вільним часом. Хлопець зауважив, що вже придумав, як удосконалити дрони, але поки усіх таємниць не розкриває. Через те, що Радомир багато думає, як все можна осучаснити, його апарати в 4 – 5 разів дешевші, ніж ті, які продаються. Це дуже суттєво, бо за одну й ту ж суму військові можуть купити 4 або навіть 5 дронів.

Школяр з Харкова виготовляє дрони: дивіться відео

Як можна допомогти Радомиру

Колись хлопець навчився збирати безпілотники за допомогою ютубу. Перший дрон, який йому подарували на день народження, він передав військовим. Радомир дуже мотивований ще й через те, що у війську служить його тато. Тому він добре розуміє, наскільки часто безпека рідної людини залежить саме від дрона.

Важливо! Якщо ви хочете допомогти Радомиру у покупці деталей для дронів, можете скористатись будь-яким мобільним банкінгом, щоб закинути бажану суму на збір.

Номер картки: 5375 4112 0899 3001

Хлопець витрачає дуже багато часу й сил, щоб створити такі важливі речі. Окрім фінансової допомоги, він також закликає людей фізично долучатися до його проєкту. Каже, що готовий навчати своїх друзів, знайомих і кожного, хто виявить таке бажання.

Будемо вчитися і разом збирати дрони. Потрібно налагодити конвеєр, щоб виробництво не закінчувалося, але для цього потрібні меценати й кошти. Також потрібно залучити дуже багато людей,

– сказав Радомир.

Кошти на наступних 40 дронів уже є і хлопець починає над ними роботу. Але для того, щоб швидко виконати замовлення військових потрібні люди. Створювати безпілотники в школі разом з іншими учнями немає змоги через безпекову ситуацію. Адже Харків та область чи не щодня атакують росіяни. Тому не варто давати окупантам можливості хоч якось виправдовувати свої дії.

Також варто підкреслити, що FPV-дрони є важливим засобом ураження ворожої техніки й живої сили на полі бою, тому їх має бути достатньо. А молоді українці, які активно долучаються до підтримки ЗСУ, показують, що у боротьбі з ворогом має брати участь все суспільство.

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