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      Школяр із газовим балончиком пограбував ломбард на пів мільйона гривень у Одесі

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      В Одесі 16-річний підліток разом зі спільником скоїли розбій на ломбард: хлопці викрали коштовностей на пів мільйона гривень / фото з відкритих джерел

      У Суворовському районі Одеси 16-річний хлопець разом зі спільником скоїли розбійний напад на ломбард. У результаті вони викрали коштовностей на понад пів мільйона гривень. Інцидент трапився увечері 29 грудня на проспекті Добровольського.

      За інформацією пресслужби Нацполіції у Одеській області, один зі зловмисників залишився зовні, а інший зайшов досередини, розпилив працівниці в обличчя газовий балончик і розбив вітрину.

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      Правоохоронцям вдалося встановити місце перебування та особу одного зі зловмисників. Ним виявився 16-річний житель Одеси. Підлітку вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про розбій. Суд йому вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Наразі поліцейські намагаються встановити особу та місце знаходження іншого зловмисника. Слідство за цією справою триває.

      До слова, також напередодні під Одесою озброєні чоловіки напали на вантажівку, що прямувала з Києва. Загалом зловмисникам вдалося викрасти вантажу вартістю у понад 52 мільйони гривень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Діти і неповнолітні Пограбування Поліція
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