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      Школяра на високій швидкості збила машина – його врятував рюкзак: відео

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      У Харкові школяра збила машина
      У Харкові школяра збила машина / Facebook / Скріншот з відеозапису

      Під час зіткнення з автомобілем, хлопчик відлетів на кілька метрів. Проте його врятував рюкзак, на який він приземлився.

      Інцидент трапився у Харкові поруч із зупинкою метро Холодна Гора, повідомляє на своїй сторінці у Facebook очевидець Володимир Пилипчук.

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      Камери з будинку чоловіка зафіксували момент ДТП. На відео чітко видно, як школяр перебігає дорогу у забороненому місці і його збиває автомобіль.  

      На щастя, хлопчик вижив. Ба більше, він самотужки піднявся і пішов до тротуару. Водій одразу підбіг до хлопця та викликав допомогу. 

      Слава Богу, що у нього був рюкзак, на який він упав і водій, який не порушував ПДР. Тому, якщо у Вас є діти і внуки, розкажіть, як потрібно переходити дорогу,
      – говорить Володимир Пилипчук у своєму дописі. 

      Момент ДТП зафіксований на камери відеоспостереження: відео 18+

       

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини Харкова Діти і неповнолітні Аварії та ДТП
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