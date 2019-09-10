Школяра на високій швидкості збила машина – його врятував рюкзак: відео

Під час зіткнення з автомобілем, хлопчик відлетів на кілька метрів. Проте його врятував рюкзак, на який він приземлився.

Інцидент трапився у Харкові поруч із зупинкою метро Холодна Гора, повідомляє на своїй сторінці у Facebook очевидець Володимир Пилипчук.

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Камери з будинку чоловіка зафіксували момент ДТП. На відео чітко видно, як школяр перебігає дорогу у забороненому місці і його збиває автомобіль.

На щастя, хлопчик вижив. Ба більше, він самотужки піднявся і пішов до тротуару. Водій одразу підбіг до хлопця та викликав допомогу.

Слава Богу, що у нього був рюкзак, на який він упав і водій, який не порушував ПДР. Тому, якщо у Вас є діти і внуки, розкажіть, як потрібно переходити дорогу,

– говорить Володимир Пилипчук у своєму дописі.

Момент ДТП зафіксований на камери відеоспостереження: відео 18+