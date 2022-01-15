Шквальний вітер затримається в Україні: де чекати негоду

Буревій затримається в Україні ще на один день. Тому у суботу, 15 січня, українцям варто й далі бути обережними на вулицях, остерігаючись хитких конструкцій.

Де прогнозують негоду

Пориви вітру вдень становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники встановили І рівень небезпечності, жовтий.

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Сильний вітер прогнозують в усіх областях України. Водночас на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується ще й значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.



В усіх регіонах України прогнозують сильний вітер / Карта Укргідрометцентру

Яка буде температура повітря

За даними Укргідрометцентру, температура 15 січня коливатиметься близько нуля. У західних областях повітря максимально прогріється до +2 градусів. Невеликий мороз можливий лише на Волині. На Півдні України стовпчики термометрів підіймуться до +2...+4 градусів.

Найхолодніше буде на Сумщині та Луганщині. Там синоптики прогнозують -2 градуси та сніг. Крім того, сніг падатиме:

у Чернігові,

Харкові,

Донецьку.

У решті регіонах небо буде ясним.

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Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Увага!

Вдень 15 січня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий). 15 січня на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).