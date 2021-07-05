Шлях до Альянсу: відома дата засідання комісії Україна – НАТО

Комісія Україна – НАТО збереться вже 7 липня. Участь у ній візьме віцепрем'єр – міністр з питань реінтерграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це повідомив глава місії України при Північноатлантичному альянсі Георгій Толкачов на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" Він зауважив, що Резніков, як член Тристоронньої контактної групи, зможе детально розповісти про те, що відбувається на Донбасі.

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Резніков буде детально доносити інформацію до членів НАТО

Як член Тристоронньої контактної групи, Ради національної безпеки і оборони, віцепрем'єр-міністр, буде детально доносити правдиву інформацію до держав-членів по тому, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій,

– сказав Толкачов

Кулеба назвав приєднання до НАТО питанням часу

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав приєднання України до НАТО питанням часу. Урядовець зауважив, що незважаючи на те, що Київ досі не отримав ПДЧ, Україна змогла розвинути військово-технічне співробітництво з США, Великою Британією і Туреччиною. Оскільки Україна не отримала гарантій безпеки від міжнародної спільноти, їй треба думати про власну оборону.

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