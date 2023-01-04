Ключовий час на шляху України до ЄС стартував: Кулеба отримав важливе запрошення
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба заявив, що 2023 рік стане дуже важливими на шляху України до ЄС. Зокрема, ключовими є навіть зимові місяці.
Глава МЗС України розповів, що отримав запрошення від Жозепа Борреля взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Воно відбудеться вже у січні цього року.
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Цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС. Я отримав запрошення від Жозепа Борреля взяти участь у першому у 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться в січні,
– заявив Кулеба.
Глава МЗС України додав, що важливою темою стане підготовка до саміту Україна – ЄС. Темами саміту будуть:
- імплементація формули миру президента Володимира Зеленського;
- посилення санкцій проти Росії.
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- Окрім того, вже невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги.