На шляху до вагомих зустрічей з міжнародними партнерами, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 15 лютого записав традиційне вечірнє звернення до Українців. Своє відео президент записав перебуваючи в потязі на шляху до зустрічей з міжнародними партнерами.

Зокрема, Зеленський планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери готуються підписати нові угоди.

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Закордонні візити й ситуація з Польщею

Зеленський наголосив, що цього дня він провів кілька підготовчих нарад перед міжнародною активністю. Зараз він перебуває на шляху до наших партнерів.

Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди,

– сказав він.

Крім того, глава держави провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею. Він доручив прем'єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", – заявив український очільник.

Водночас він наголосив, що наша країна попри все має захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще. Тому ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів.

І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти й економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас,

– пояснив Зеленський.

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Реакція на масований обстріл і ситуація на фронті

Президент висловив вдячність усім нашим захисникам неба. Він наголосив, що чергову російську ракетну атаку вдалося відбити.

Всього було застосовано понад 20 ракет різних типів, і значну частину знищено. Я дякую всім воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному й кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕБ,

– заявив Зеленський.

Глава держави запевнив, що скоро вдасться додати ще сили нашому захисту від російського терору.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів", – сказав президент.

Він також заявив, що цього дня підписав кілька указів про нові заміни в Силах оборони України. Це принесе більше бойового досвіду цій війні та більше сучасних підходів.

Зустріч з представниками бізнесу і розв'язання їхніх питань

Зеленський також наголосив, що цього дня провів зустріч із представниками українського бізнесу. Це відбулося у форматі Ради з підтримки підприємництва в умовах війни.

Ми обговорили чіткі речі – те, що може дати більше впевненості бізнесу й державі. Ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні й збереженні якнайбільшої кількості робочих місць,

– розповів президент.

Він також сказав, що вже є перший блок рішень, які будуть пропонувати на розгляд Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", а згодом – Верховній Раді та Кабінету Міністрів.

"Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати "білий" бізнес та отримати, відповідно, більше податків. Додати більше ефективності Бюро економічної безпеки. Таких завдань вистачає", – підкреслив глава держави.

Він також підкреслив, що всі державні інституції в підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. За словами Зеленського, часові межі для рішень теж уже окреслені.