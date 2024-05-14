Шматок снаряду серед розваленої квартири: росіяни серед дня обстріляли Харків авіабомбами

Росіяни продовжують активно обстрілювати Харківську область та місто. 14 травня ворог обстріляв Харків керованими авіабомбами, за дві години у місті пролунали 5 вибухів.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі, було влучення у багатоповерхівку. Також вона наголосила про те, щоб українці дбали про свою безпеку під час повітряних тривог.

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Наслідки обстрілу

За словами кореспондентки, вдень 14 травня з 16:00 по 18:00 у Харкові було чути 5 вибухів. Три удари по місту ворог завдав керованими авіабомбами. Вже відомо про 15 поранених осіб, більшість з них мають легкі травми, але, на жаль, у важкому стані є чоловік та жінка у стані середньої важкості. Також серед поранених є двоє дітей.

Росіяни завдавали удари по центральній частині Харкова. Снаряд влучив у верхній поверх багатоповерхівки, у квартири, в яких, на щастя, багато сімей ще не встигли поселитись або ж людей не було вдома під час прильоту.

Шматок снаряду був у квартирі. Це були УМПБ Д-30- авіаснаряди, випущені з винищувача з Бєлгородської області по Харкову,

– зазначила Черненко.

Також вона додала, що, поки без офіційного підтвердження, є інформація, що один снаряд не розірвався.

Керовані авіаційні бомби, за словами кореспондентки, вибухають не гучно через свою специфіку. Також вона наголошує про важливість перебування в укриттях під час повітряних тривог.

Навіть екстрені служби, ті, хто міг, перервали свою роботу, спустились в укриття,

– зауважила Черненко.

Мерія Харкова зараз підраховує збитки через удари росіян по місту. Мовиться не лише про місця влучання, а й про сусідні будинки, освітні заклади, перебиті комунікації.

Зараз кожен продовжує працювати: від комунальних до експертних служб, щоб якомога привести місто до ладу,

– прокоментувала кореспондентка.

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