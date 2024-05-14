Шматок снаряду серед розваленої квартири: росіяни серед дня обстріляли Харків авіабомбами
Росіяни продовжують активно обстрілювати Харківську область та місто. 14 травня ворог обстріляв Харків керованими авіабомбами, за дві години у місті пролунали 5 вибухів.
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі, було влучення у багатоповерхівку. Також вона наголосила про те, щоб українці дбали про свою безпеку під час повітряних тривог.
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Наслідки обстрілу
За словами кореспондентки, вдень 14 травня з 16:00 по 18:00 у Харкові було чути 5 вибухів. Три удари по місту ворог завдав керованими авіабомбами. Вже відомо про 15 поранених осіб, більшість з них мають легкі травми, але, на жаль, у важкому стані є чоловік та жінка у стані середньої важкості. Також серед поранених є двоє дітей.
Росіяни завдавали удари по центральній частині Харкова. Снаряд влучив у верхній поверх багатоповерхівки, у квартири, в яких, на щастя, багато сімей ще не встигли поселитись або ж людей не було вдома під час прильоту.
Шматок снаряду був у квартирі. Це були УМПБ Д-30- авіаснаряди, випущені з винищувача з Бєлгородської області по Харкову,
– зазначила Черненко.
Також вона додала, що, поки без офіційного підтвердження, є інформація, що один снаряд не розірвався.
Керовані авіаційні бомби, за словами кореспондентки, вибухають не гучно через свою специфіку. Також вона наголошує про важливість перебування в укриттях під час повітряних тривог.
Навіть екстрені служби, ті, хто міг, перервали свою роботу, спустились в укриття,
– зауважила Черненко.
Мерія Харкова зараз підраховує збитки через удари росіян по місту. Мовиться не лише про місця влучання, а й про сусідні будинки, освітні заклади, перебиті комунікації.
Зараз кожен продовжує працювати: від комунальних до експертних служб, щоб якомога привести місто до ладу,
– прокоментувала кореспондентка.
Останні удари по Харкову
- Окупанти завдали удару по фермі у Коротичі Харківського району 13 травня. За інформацією Офісу Генерального прокурора, один співробітник загинув, ще чотири отримали поранення.
- Внаслідок обстрілу росіянами Харкова 10 травня виникла пожежа у 3 приватних будинках. Крім цього, на жаль, внаслідок удару окупантів по місту є потерпілі.
- Російські загарбники вдарили по шкільному стадіону в Харкові 8 травня. Внаслідок обстрілу постраждали 7 людей, зокрема, 4 дітей.