Шмигаль провів першу розмову зі словацьким прем'єром: обговорили можливу зустріч

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новим словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Під час розмови політики обговорили низку важливих питань й можливу зустріч, яка може відбутися у 2024 році.

Про розмову прем'єрів стало відомо з особистих сторінок Дениса Шмигаля і Роберта Фіцо у мережі. Це була їхня перша розмова, адже Фіцо обійняв посаду прем'єр-міністра 25 жовтня 2023 року.

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Що обговорили Шмигаль і Фіцо

Український прем'єр повідомив, що у розмові з Фіцо окреслили пріорітетні напрямки двосторонньої співпраці, такі як відновлення, енергетика та розвиток прикордонної інфраструктури. Шмигаль також озвучив потреби в інженерній техніці для розмінування, оскільки саме ці засоби виробляють словацькі компанії. Він також додав, що Україна розраховує на участь компаній Словаччини у різних сферах відновлення України.

Фіцо у своєму дописі в соцмережах також розповів деталі розмови зі Шмигалем. У розмові він вкотре наголосив, що Словаччина не буде постачати зброю та боєприпаси з державних складів армії. Ба більше, він висловив думку, що війна в Україні не закінчиться військовим шляхом, "оскільки це лише призведе до непотрібного кровопролиття без результатів". Крім того, Фіцо також повідомив, що Словаччина й надалі буде забороняти імпорт української сільськогосподарської продукції, оскільки країна "не піде проти власних фермерів".

Втім, він наголосив, що Словаччина готова допомагати Україні в розмінуванні й буде постачати для цього спеціальне обладнання. Також Фіцо запевнив, що буде співпраця й в енергетичній сфері. Також Словаччина підтримує європейську перспективу України та виступає за виділення макрофінансової допомоги.

Також Фіцо повідомив, що у 2024 році може відбутися зустріч з українським прем'єром Шмигалем.

Ми зустрінемося з прем'єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у зазначених сферах,

– повідомив Фіцо.

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