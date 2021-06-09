Шмигаль назвав документи, які можуть служити підтвердженням вакцинації

Денис Шмигаль заявив, що один із пріоритетних напрямків для співпраці з іншими державами є відновлення та активізація туристичного потоку. Так, перм'єр-міністр розповів про документи, які можуть служити підтвердженням вакцинації.

Глава уряду зазначив, що для вільного перетину кордонів і подорожей знадобляться Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і так звані "ковідні паспорти". Про це він повідомив під час засідання Кабміну 9 червня.

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Перший – це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво,

– сказав прем'єр.

Денис Шмигаль зауважив, що другий документ – це так звані "ковідні сертифікати" або "імунні паспорти", які ще на стадії розробки та будуть запроваджені після затвердження міжнародних вимог ЄС і ВООЗ.

Запуск цих документів орієнтовно планують на липень. Сертифікат буде змога отримати як у паперовій формі в закладах охорони здоров'я, так і в електронній – через Дію. Документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19 та наявність антитіл.

Вся Україна – у зеленій зоні

Денис Шмигаль закликав всіх українців дотримуватись обмежень, визначених Міністерством охорони здоров’я, та наголосив, що вакцинація й протиепідемічні заходи – це єдиний шлях подолати пандемію.

Усі області України 9 червня перейшли у зелену карантинну зону. Глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що цьому сприяє поточна епідеміологічна ситуація.

За його словами, зайнятість ковідних ліжок у країні – найменша від початку 2021 року. Спостерігається спад захворюваності, знижується добова кількість госпіталізацій.

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