Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації має завершитися вже до кінця 2020 року. Мовляв, фінальним етапом реформи має бути проведення місцевих виборів.

Про такі плани Денис Шмигаль заявив під час свого брифінгу з нагоди 100 днів роботи на посаді Прем'єр-міністра України, повідомляє 24 канал.

До слова Зеленський оголосив фінішну пряму в реформі децентралізації: що це означає

Нині ще триває дискусія між центральною владою і владою в регіонах щодо формування районів. Це стане етапом завершення основного процесу реформи децентралізації.

Нині вже існує проєкт формування нових районів в усіх областях України. Ознайомитися з цим проєктом можна на сайті децентралізації.

Ця реформа дасть поштовх для територіального та адміністративного розвитку громад. Ця реформа буде завершена цього року восени шляхом проведення місцевих виборів,

– резюмував Денис Шмигаль.

Реформа децентралізації в Україні: коротко

Ця реформа стартувала у 2014 році невдовзі після Революції Гідності. Спершу її головним ідеологом був п'ятий президент Петро Порошенко, а згодом й прем'єр Володимир Гройсман. Після зміни влади реформу успішно продовжила команда Володимира Зеленського.

Суть реформи передбачає створення на усій території країни окремих територіальних громад – об'єднання найближчих міст, маленьких містечок, селищ та сіл. Разом з об'єднанням громадам надається й частина грошей, які раніше йшли податками у державний бюджет.

Ключовою метою реформи є те, щоб люди отримали гроші на місцях і самотужки могли вирішувати, куди їх вкладати й що будувати у своєму населеному пункті передусім.

Сам процес формування ОТГ триває вже 6 років. З 2014 року громади могли добровільно об'єднуватися, отримуючи преференції з держбюджету. Він має завершитися після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, коли українці обиратимуть не мерів та сільських голів, а очільників ОТГ.



Карта формування ОТГ в Україні / фото з сайту децентралізації