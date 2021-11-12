Шмигаль, не розуміє, чому звільняється Ткаченко, і ще не говорив з ним
Джерело:Інтерфакс-Україна
Денис Шмигаль заявив, що відділення Держагентства кіно від Міністерства культури та інформаційної політики пов'язане з необхідністю посилити цей напрямок. Прем'єр ще не спілкувався з Олександром Ткаченком, який подав у відставку з поста міністра.
Шмигаль прокоментував виділення Держкіно з Мінкульту, а також ситуацію зі звільненням Ткаченка.
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Виокремлення Держкіно
Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено за ініціативою Кабінету Міністрів. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно,
– зазначив Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що статус окремого центрального органу виконавчої влади для Держкіно дасть можливість формувати його політику. "Це посилення цього напряму", – додав він.
Звільнення Ткаченка
Очільник уряду також зазначив, що досі не мав можливості поспілкуватися з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком щодо його відставки і її причин.
Крім того, влада наразі не обговорювала можливу зміну міністра та кандидатури на пост нового глави відомства.
Це прерогатива парламенту. Якщо така необхідність виникне, радитимемося з фракцією монобільшості,
– пояснив прем'єр.
Нагадаємо, днями Олександр Ткаченко заявив про звільнення з посади міністра.
Відставка Ткаченка з Мінкульту: основне
- 11 листопада міністр Ткаченко написав заяву про відставку. Причиною, за його словами, стало рішення уряду забрати Держкіно у міністерства.
- Міністра обурило, що прийняли його без участі самого глави Мінкульту й без обговорення питання з ним.
- У ЗМІ того ж дня з'явилася інформація, що на місце Ткаченка вже навіть є кандидатка – нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.