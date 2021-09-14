Шмигаль пообіцяв, що перепис населення у 2023 році буде "незвичайним"
Джерело:"Радіо Свобода"
Денис Шмигаль висловився про всеукраїнський перепис населення, який планують провести у 2023 році. Прем'єр-міністр анонсував його особливості.
Як наголосив Шмигаль, цей перепис буде "незвичайним". Все тому, що організатори використовуватимуть надсучасні цифрові технології.
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Відповідні домовленості були досягнуті, зокрема, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим під час поїздки до Сполучених Штатів Америки. У рамках офіційного візиту українська делегація зустрілася, зокрема, з главою Apple Тімом Куком.
Що ще сказав Шмигаль
Очільник Кабміну підкреслив, що до перепису населення, який має відбутися у 2023 році, готуватимуться упродовж 2022-го. У проєкті держбюджету на той рік закладуть відповідні гроші.
Він (перепис населення – 24 канал) справді принесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення змінить нашу країну в доброму сенсі цього слова,
– запевнив Шмигаль.
Зазначимо, що на початку вересня бюджетний комітет Ради погодив виділення грошей на підготовку до перепису населення. Мовиться про 82 474 гривень.
Перепис населення в Україні: що про це відомо
- Всеукраїнський перепис населення України востаннє проводили у 2001 році. У 2019 році у частині Києва та області провели пробний перепис.
- Ще у лютому 2021 року уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення. У документі, наприклад, встановили термін його проведення – н е рідше, ніж раз на 10 років.
- Раніше у Кабінеті Міністрів анонсували, що під час перепису населення у 2023 році респондентів, ймовірно, ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного.