Сьогодні, завтра чи напередодні Нового року: Шмигаль попередив про підготовку Росією нових атак
Росія готується до нових масованих обстрілів українських міст. Окупанти можуть атакувати Україну в будь-який день.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. За його словами, Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему.
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Україна може пройти новорічні свята без аварійних вимкнень
Шмигаль підкреслив, що Україна перебуває в готовності до нових масованих обстрілів. Він додав, що обстріл може статися у будь-який момент.
Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року,
– сказав прем'єр.
Водночас глава уряду повідомив, що в разі відсутності обстрілів на новорічні свята не буде аварійних відключень.
"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", – заявив Шмигаль.
В Україні зменшується кількість аварійних відключень
Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні зменшується кількість аварійних відключень. Цьому сприяла робота енергетиків, зниження споживання у вихідний день та відсутність морозів.
27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу 2 блоки теплових електростанцій.
Що відомо про загрозу масованого удару
- Президент Володимир Зеленський 26 грудня попередив українців, що Росія готує новий масований обстріл. У ЗСУ теж інформували, що Росія може вдарити на Новий рік.
- У Чорному морі відбувається пересування кораблів-ракетоносіїв. Наразі їх сумарний залп "Калібрів" складає 16 ракет. Водночас після "бавовни" в Енгельсі окупантам довелося розосередити літаки стратегічної авіації.
- Радник ОП Олексій Арестович інформував, що росіяни готуються до нового удару. За його словами, в окупантів залишилося близько 460 – 500 крилатих ракет.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що в Росії залишилося ракет на 2 – 3 масовані обстріли. Оцінка Буданова ґрунтується на кількості ракет, які росіяни використовуються під час одного масованого удару.