Сьогодні, завтра чи напередодні Нового року: Шмигаль попередив про підготовку Росією нових атак

Росія готується до нових масованих обстрілів українських міст. Окупанти можуть атакувати Україну в будь-який день.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. За його словами, Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему.

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Україна може пройти новорічні свята без аварійних вимкнень

Шмигаль підкреслив, що Україна перебуває в готовності до нових масованих обстрілів. Він додав, що обстріл може статися у будь-який момент.

Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року,

– сказав прем'єр.

Водночас глава уряду повідомив, що в разі відсутності обстрілів на новорічні свята не буде аварійних відключень.

"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині, сильні та мотивовані боротися за рідну землю", – заявив Шмигаль.

В Україні зменшується кількість аварійних відключень

Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні зменшується кількість аварійних відключень. Цьому сприяла робота енергетиків, зниження споживання у вихідний день та відсутність морозів.

27 грудня після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу 2 блоки теплових електростанцій.

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