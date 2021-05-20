Шмигаль представив Олексія Любченка Мінекономіки

Верховна Рада 20 травня затвердила Олексія Любченка на посаді першого віцепрем'єра – міністра економіки. У цей самий день нового очільника відомству представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що поставив перед Любченком багато завдань. Про це Шмигаль написав у свому телеграм-каналі.
Раніше Олексія Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки
Шмигаль розповів про завдання для міністра Любченка
Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення пану Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства,
– написав Шмигаль.
Прем'єр зауважив, що досвід Любченка стане в нагоді при реалізації поставлених завдань.
За Любченка проголосували 293 нардепи
Зазначимо, що кандидатуру Любченка у парламенті підтримали 293 народних обранці. Його попередника на посаді Ігоря Петрашка звільнили 18 травня.
Що відомо про Олексія Любченка?
Любченка призначили на посаду глави Державної податкової служби 14 квітня 2021 року. До цього – з квітня 2020 року – він обіймав цю посаду без конкурсу – на основі контракту під час карантину. У кар'єрі нового міністра – багато роботи в податкових органах.