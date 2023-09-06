Бої не вщухають ні на хвилину: яка ситуація на Східному напрямку

Ситуація на Сході залишається напруженою. Російські окупанти намагаються застосовувати усі сила та засоби, які у них є. Утім, не мають успіху.

Про це 24 Каналу зазначив лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко. Українські захисники дають росіянам потужну відсіч, окупанти зазнають великих втрат.

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"Постійно триваючий бій, який не вщухає ні на хвилину. Ситуація не міняється", – наголосив Назаренко.

Дії російських окупантів

Щодня російський ворог випускає чимало боєприпасів. Використовує авіацію, далекобійну та великокаліберну артилерію.

"Руйнують посадки, поля, села, хати. Думають, що можуть досягти якогось результату, але насправді це їм не приносить нічого. На всі спроби просуватися вони натикаються на влучний вогонь від солдата з автоматом, закінчуючись великими калібрами нашої артилерії", – зазначив лейтенант батальйону "Свобода" НГУ.

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За словами Володимира Назаренка, ворог не має дефіциту в озброєнні. Використовують як новіші, так і старі системи. Зокрема, фіксуються міномети виробництва 37 – 38-х років минулого століття.

У них проблеми в тому, що вони несуть величезні втрати попри те, що мають перевагу ледь не в усьому. Лише немає переваги у правді і згуртованість. Перемога буде за Україною, але рано казати про завершення війни. Багато ще попереду роботи,

– додав він.

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