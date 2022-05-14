На Сході росіяни здійснили 9 атак: тривають бої, ліквідовано багато окупантів і їх техніки
14 травня 2022 , 21:37Читать новость на русском
Російські загарбник на 80 день війни проти України не відмовилися від своїх цілей та продовжують наступ. Тільки протягом 14 травня окупанти здійснили 9 атак на Сході.
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Про ситуацію на Сході розповіли у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Там заявили, що 14 травня росіяни здійснили 9 атак.
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Також українські захисники зазначили, що бої з військами агресора тривають досі.
Протягом доби безстрашні Збройні Сили України завдали ворогу чималих втрат на Сході. Зокрема, ЗСУ вдалося знищити:
- особового складу – до 80;
- танків – 3;
- БТР – 2;
- артилерія – 1;
- міномети – 4;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 3.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ зранку 14 травня повідомили свіжі втрати російських військових. Повідомляється, що на війні в Україні вже загинуло понад 27 тисяч російських військових.
- Як відомо, Збройні Сили України пішли в контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках. Через це росіяни вирішили відступати та підірвали три мости, щоб уповільнити контрнаступ наших оборонців.
- В Інституті вивчення війни припустили, що Україна виграла битву за Харків. Росіяни не змогли ні оточити місто, ні захопити. Окрім того, війська агресора не намагалися втримати свої позиції.
- Зранку 14 травня у Генштабі ЗСУ підтвердили, що росіяни відступають на Харківському напрямку. Збройні сили Росії вперше за довгий час не бомбили Харків, але нещадно гатили по області.
- У вечірньому зведенні у Генштабі ЗСУ зазначили, що на Харківському напрямку російські окупанти зосередили всі свої основні зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій. Вони намагаються контролювати маршрути постачання по автошляхах на північ та схід від обласного центру – Харкова.
- Також повідомлялося, що російські військові проводять штурмові дії на Донбасі та, на жаль, мають частковий успіх у районі Авдіївки. Окрім того, окупанти посилюють протиповітряну оборону на острові Зміїний.
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