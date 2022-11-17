У більшості областей України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
Джерело:Vadim Klimenko Map
Зранку 17 листопада у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриття та не нехтуйте власною ж безпекою, адже ворог може завдати удару у будь-який момент.
Неспокійним видався ранок для мешканців всієї України. Розповідаємо, де попереджали про загрозу ракетного удару.
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В яких областях повітряна тривога
Ближче до пів на 8 сирени увімкнули на Одещині, після чого карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Станом на 08:45 в усіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму оголосили тривогу.
Карта повітряних тривог станом на 08:45 / Скриншот карти
Що відомо про ракетну загрозу
Об 07:26 у телеграм-каналі monitor повідомили про ймовірний запуск ракет з акваторії Чорного моря. Нагадаємо, що там зараз перебуває один підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами". Крім того, не виключена атака дронами-камікадзе з окупованих територій.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов об 07:35 попередив мешканців області. Він закликав їх не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Високопосадовець зазначив, що є відомості про можливий удар по Харківщині.
Подібне повідомлення надійшло і від глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Він теж зауважив, що спостерігається загроза ракетного удару по регіону. Тож попрохав залишатися або в укриттях, або бодай дотримуватися правила двох стін.
А вже об 07:43 на monitor з'явився новий допис. У ньому попередили про активність стратегічної авіації ворога на Каспійському напрямку. Тож не виключається ймовірність оголошення повітряної тривоги по всій території України.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім об 08:06 опублікував повідомлення у своєму телеграмі. Він зазначив, що чотири перші ракети уже у повітрі. Тож закликав усіх берегти себе.
Об 08:07 надійшло чергове повідомлення від monitor. У ньому йдеться про те, що ворог запустив ракети наразі з одного Ту-95.
Нагадаємо, що ворог максимально непередбачуваний і цинічний. Він навмисно здійснює ракетні удари по критичній інфраструктурі, щоб позбавити нас тепла, води, а також зв'язку.
Коротко про масований удар по Україні 15 листопада
- Зауважимо, що по полудні у низці областей нашої держави пролунала повітряна тривога. На той момент було відомо про можливу загрозу атак зі стратегічної авіації.
- Уже ближче до 15:00 сирени вили по всій території України. А об 15:06 уже надійшла інформація про перші вибухи. Їх чули у Києві.
- Під час атаки загинула мешканка столиці. Уламок збитої ракети влучив у її будинок на Печерську. Тіло жінки рятувальники виявили під час приборкання вогню. Ще одна жінка загинула на Київщині від уламка. Вона саме прийшла на цвинтар до свого чоловіка.
- У той же день вибухи пролунали у низці областей. Ворог атакував критичну інфраструктуру. Через це українці по всіх куточках нашої країни залишалися без світла, води, а також зв'язку.
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