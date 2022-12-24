Повітряна тривога лунала у більшості областей: була загроза удару балістичними ракетами

24 грудня у багатьох областях країни пролунали сирени, що сповістили про повітряну тривогу. Повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Якщо чуєте сигнал тривоги – негайно перейдіть в укриття. Дотримання правил безпеки можуть врятувати життя вам та вашим близьким, повідомляє 24 канал.

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Де чули сирени

Києві та Київській області;

Сумській області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Крім того, з 4 квітня повітряна тривога триває на Луганщині. А з 11 грудня – в Криму.

Як виглядала карта повітряних тривог станом на 12:00 / Мапа тривог України

Що відомо про загрозу удару балістичними ракетами

Під час оголошення повітряної тривоги було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації поблизу кордонів східних областей. Згодом з'явилася інформація про підготування пускових установок ОТРК та РСЗВ на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, була загроза удару тактичною авіацією. Кілька радянських винищувачів Су-30 помітили біля лінії фронту.

У російському Воронежі 24 грудня лунала повітряна тривога: що сталося

Сигнал повітряної тривоги неабияк перелякав місцевих жителів. 24 грудня мешканці Воронежа повідомили, що чули сирени у кількох районах міста.

Місцева влада одразу почала запевняти росіян, що небезпеки немає і "все в порядку". В уряді Воронезької області переконували, що сирени ввімкнули виключно з навчальною метою.

Аргументованих пояснень, для чого тестувати повітряну тривогу, не було. Зауважимо, що вище керівництво країни-агресорки стверджує, що перебіг війни проти України "йде по плану" і видно "суттєве просування у демілітаризації України".

Росія – країна-терористка, головна мета якої – нищити все українське. Воїни ЗСУ віддають життя за безпеку цивільного населення. Дотримуйтеся правил безпеки та прямуйте в укриття щоразу, як чуєте оповіщення про повітряну тривогу. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!