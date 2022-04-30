На Сході ЗСУ знищили ворожі гаубиці та "Урал": промовисті кадри

Українські розвідники виявили місце розташування російських гаубиць "Мста-Б". З них окупанти обстрілювали позиції Збройних Сил України.

Як Збройні Сили України знищили ворожу техніку

Інформацію про ворожі розрахунки розвідка передала нашим військовим. До речі, техніка була розташована на Сході України.

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Українська артилерія нанесла вогневе ураження. В ході подальшого корегування "каміння" з неба потрапило по боєкомплекту і почалася детонація,

– мовиться у повідомленні.

Вибухівка поетапно знищила щонайменше дві гаубиці та вантажівку "Урал".

Українські військові знищили російські гаубиці / Фото ОТУ "Схід"

Втрати ворога станом на 30 квітня

Українські бійці також знищили російський пункт управління, техніку та особовий склад під Ізюмом. Кількість знищеної техніки становить понад 30 одиниць. Серед них є танки, БМД, БТРи та МТ-ЛБ. Епічне відео знищення російських окупантів – дивіться тут

Втрати російської армії у війні в Україні – величезні. Через це ворожі війська деморалізовані й не хочуть воювати проти ЗСУ. У розмовах окупантів з рідними, які перехопила Служба безпеки України, ворожі бійці часто бідкаються й просять знайти спосіб забрати їх додому.

Станом на ранок 30 квітня ЗСУ ліквідували 23 200 окупантів. Також наші захисники знищили 1008 танків, 2 445 бойових броньованих машин, 436 артилерійських систем, 190 літаків, 232 безпілотники, 77 засобів ППО тощо.

До теми дивіться зведення Генштабу про ситуацію на фронті 30 квітня: відео