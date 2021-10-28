Сходження вагонів на Житомирщині: які потяги затримаються і коли відновлять рух

28 жовтня 2021 , 10:48
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Джерело:

телеграм-канал Укрзалізниці

На Житомирщині 27 жовтня зішли з колії вагони вантажного потяга. В Укразалізниці кажуть, що роботи з ліквідації інциденту – на фінішній прямій

Вже до 10:00 ранку залізничники пообіцяли розібратись з аварійною ситуацією та відкрити уповільнений рух ділянкою.

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Затримка у русі потягів – від 2 до 6 годин

Проте без затримок у графіках руху потягів не обійдеться. На 6 годин затримується потяг №105 Київ – Одеса.

Затримка до 5 годин у поїздів:

  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №771 Київ – Хмельницький;
  • №110 Львів – Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

  • №769 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • №357 Київ – Рахів;
  • №763 Київ – Одеса;
  • №747 Київ – Львів;
  • №145 Київ – Ізмаїл;
  • №82 Ужгород – Київ;
  • №22 Трускавець – Харків;
  • №138 Хмельницький – Лисичанськ;
  • №49 Київ – Трускавець;
  • №41 Трускавець – Дніпро;
  • №50 Трускавець – Київ;
  • №770 Кам'янець-Подільський – Київ;
  • №14/114 Чоп, Солотвино – Київ;
  • №30 Ужгород – Київ;
  • №70/69 Маріуполь – Львів;
  • №69/70 Львів – Маріуполь;
  • №145 Ізмаїл – Київ;
  • №772 Хмельницький – Київ;
  • №134 Рахів – Миколаїв;
  • №88 Ковель – Новоолексіївка;
  • №771 Київ – Хмельницький;
  • №139 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • №715 Київ – Перемишль.
Зверніть увагу!  Поїзд №81 Київ – Ужгород затримується на 2 години.

Аварія сталась біля села Чорногрудка

За інформацією ЗМІ, аварія сталась біля селища Чорногрудка. З рейок зійшли 10 порожніх вагонів.  До того ж було порушено габарити двох колій.

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Зазначимо, що у вересні аварійна ситуація виникла на Буковині. Там під залізничним полотном утворилось провалля. Наслідки ліквідували не з першого разу, проте наразі запустили цим маршрутом лише вантажні потяги.

Автор: Ірина Пундор