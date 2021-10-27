"Шок для Путіна", – турецькі ЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі
27 жовтня 2021 , 14:46Читать новость на русском
Джерело:Yeni Akit
Воїни ЗСУ у жовтні 2021 року вперше відігнали російських найманців на Донбасі за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Турецькі ЗМІ вже повідомили, що це стало "великим шоком для Путіна".
Окрім того, турецькі журналісти розповіли, що на відео зафіксували момент знищення 122-міліметрової гаубиці Д-30. Українські воїни застосували Bayraktar у відповідь на обстріли селища Гранітне на Донеччині.
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Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний,
– мовиться у повідомленні.
Bayraktar застосували на Донбасі
- Про застосування Bayraktar повідомив український волонтер Роман Донік. Він розповів, що безпілотниками українські воїни відігнали окупантів, які упродовж ночі та ранку бомбили селище Гранітне на Донеччині.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що 26 жовтня 2021 року за наказом Валерія Залужного у районі проведення ООС вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar.
- У повідомленні мовиться, що Bayraktar застосували "з метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar".
- За словами Генштабу ЗСУ, "безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ".