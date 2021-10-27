"Шок для Путіна", – турецькі ЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі

Воїни ЗСУ у жовтні 2021 року вперше відігнали російських найманців на Донбасі за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Турецькі ЗМІ вже повідомили, що це стало "великим шоком для Путіна".

Окрім того, турецькі журналісти розповіли, що на відео зафіксували момент знищення 122-міліметрової гаубиці Д-30. Українські воїни застосували Bayraktar у відповідь на обстріли селища Гранітне на Донеччині.

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Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний,

– мовиться у повідомленні.

Bayraktar застосували на Донбасі