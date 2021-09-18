Шоколад, яблуко, вода: жителям окупованих територій "скромно" подякували за голос у Держдуму

Жителів окупованого Донбасу перевозять на російську територію, аби вони голосували за новий склад Держдуми. Тим власникам російських паспортів, які сподівались на щедру винагороду, довелось розчаруватись – на них чекав скромний продуктовий набір.

Окупанти забезпечили так званих "виборців" харчами на дорогу. Їм, стверджують в соцмережах, роздали по "Снікерсу", пляшці води, яблуку та печиву. Також додали пачку вологих серветок та прапорець Росії.

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Такій "подяці" люди обурюються

Ціна голосу раба. Люди в коментарях обурюються, що його навіть продати не можна. Колись бізнес-центр України,

– написали у телеграм-каналі Donetchanyn.

Ось такий набір роздавали окупанти / Фото з телеграму Donetchanyn

Людей звозять на російську територію автобусами

Зазначимо, що жителів Донецька більше примусово, аніж добровільно звозять на голосування на російську територію. За інформацією ЗМІ, людям прямо перед поїздкою роздають паспорти. На виборчі дільниці везуть на автобусах з написом "Наш вибір – Росія".

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Що відомо про псевдовибори на окупованих територіях: