Шокуючі рішення українських суддів: скільки отримують грошей з податків українців

Мене здивували чергова порція рішень українських судів. Вибрав для вас ті рішення, які навіть мене дерев'яного пробили.

Контрабанда кокаїну

Київський суд відпустив під нічний домашній арешт без застосування браслета трьох з дев’яти підозрюваних у контрабанді 400 кілограмів кокаїну. Четвертому фігуранту слідчий суддя змінив розмір застави з 26 до 3 мільйонів. Загальна вартість вилученого наркотику становить близько 60 мільйонів доларів.

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Чотириста кіло кокаїну. 60 мільйонів доларів. А найгуманніший український суд відпускає учасників міжнародного наркокортелю під нічний арешт, навіть без електронного браслету. До речі, це була спільна операція з американськими правоохорнцями, у яких щелепи повідпадали від цього рішення.



Поліція вилучила 400 кілограмів кокаїну

Через яку країну повалить наркотрафік після цієї новини? Як думаєте, яка частина цього наркотрафіку залишиться в Україні? Трішечки ситуацію згладжує те, що кокаїн наркотик не з дешевих, тож дозволити його собі можуть лише мажори. В тому числі діти суддів.

Псевдореферендум на Донбасі

Організаторка псевдореферендуму на Донбасі відбулася умовним покаранням. Луганський суд засудив до п’яти років в’язниці умовно "голову виборчої комісії" так званого "референдуму" 2014 року щодо відокремлення Луганської області від території України.

Жінка виконувала функції "голови виборчої комісії". Зокрема, вона безпосередньо готувала псевдореферендум, організувала роботу так званих "членів комісії", контролювала процес "голосування", здійснила підрахунок "бюлетенів" та передала їх для оголошення результатів й створення "ЛНР".

Я думаю, що ФСБ має цих суддю та прокурора до ордену приставити – "за службу родине". Бо важко уявити, що може більше допомогти ворогам рекрутувати українців в свої мережі. Непокаране зло завжди повертається сильнішим. Завжди.

Схеми щодо "Роттердам+"

Наступна судова новина стосується ключової корупційної схеми минулої влади “Роттердаму +”. Суд відмовив НАБУ у заочному арешті екс-голови Нацкомісії регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка.



Дмитро Вовк

Нагадаю, що за схемою “Роттердам +” з кишень усіх нас викачали майже мільярд доларів в інтересах минулої політичної еліти та Ріната Ахмєтова.

До речі, про останнього. Він щиро дякую минулій владі і сьогоднішнім судам, та щасливо добудовує царський палац під Києвом. Його загальна площа понад 12 тисяч квадратних метрів. За парканом 20 гектарів лісу, на території штучні озера з містком, ландшафтний дизайн, гаражі, альтанки, кілька будинків. У центрі велетенський симетричний царський палац. Не знаю, як це одоробло по-іншому це назвати.



Будинок Ахметова

Згадайте про цей палац Ахмєтова на 12 тисяч квадратних метрів, коли будете сплачувати комунальні послуги. І про українських шльонд в суддівських мантіях не забудьте. Безкарність власника цього палацу не в останню чергу і їх відповідальність.

Скандальний суддя Вовк

І останнє рішення з українських домів розпусти, тобто судів. Вища Рада Правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю адміністративного суду Києва Вовка, який хіба-що країною не керував зі свого кабінету.

Як розповіли на брифінгу Ситник та Горбатюк, Вовк та його "подєльнікі" в мантіях втручалися в діяльність органів влади, у тому числі впливали на Конституційний суд, Вищу кваліфкомісію суддів, Державне Бюро розслідування і так далі.



Суддя Вовк

При цьому страшно реформована Вища рада продажних суддів, ой пробачте, Вища Рада Правосуддя навіть тимчасово відставити свого "корєша" не захотіла. Вони просто нагло плюють закону та наші обличчя і, ржучи, розповідають, що це дощ.

Відповідальність за це несуть два страшно реформовані минуло владою органи: Вища Рада Правосуддя та Вища кваліфкомісія Суддів.

На що йдуть податки українців

На сам кінець розповім вам скільки ми цим найголовнішим жрецям та жрицям момони платимо наших податків, В середньому член кваліфкомісії суддів минулого року заробив 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ні, не так круто, як в у Вищій Раді Правосуддя. Там середній член за 2018 рік заробив 3 мільйони 180 тисяч. Понад сто тисяч доларів наших податків за рік отримують люди, через яких 42-мійльйонна країна в центрі Європи живе без правосуддя.

Заробітна плата члена ВККС за липень 2019 року найбільша у Бутенко Володимира – 412 тисяч гривень (ймовірно, це з відпускними). 16 тисяч доларів за місяць. У ВРП найбільше за липень отримав Худик Микола – 604 600 гривень (це теж, мабуть, з відпускними). Це 24 тисячі доларів за місяць.



Худик Микола

Хай би вони всі з такими зарплатами з наших податків здорові були, правда? Всього на оплату роботи членів ВККС у 2018 році витрачено 31 мільйон 200 тисяч гривень наших податків. Щоб Збройні Сили України отримали з бюджету таку суму вісім тисяч українців мають пахати і сплачувати податки весь минулий рік.

Всього на оплату роботи членів ВРП за 2018 рік витрачено 47 мільйонів 700 тисяч гривень наших податків. Щоб Збройні Сили України отримали з бюджету таку суму 11 тисяч українців пахали і сплачували податки весь минулий рік.

Ми з вами нічого не можемо зробити ні з членами Вищої Ради Провосуддя, ні з членами Вищої кваліфкомісії суддів. Новобрана Верховна Рада може перезавантажити обидва органи.

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Тож наразі все в руках Володимира Зеленського і його парламентської більшості. Вже за кілька тижнів побачимо щирість їх намірів. Наведення ладу в судовій системі України стане найкращим показником.