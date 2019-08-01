Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів

Проект “Серпом по рейтингу!” ми запустили в червні 2018 року – за рік до виборів. За 13 місяців роботи більше тисячі українців пожертвували майже 360 тисяч гривень на 221 кампанію про "зашкварених" депутатів.

Спецпроект "Серпом по рейтингу мажоритарників!" стартував 1 липня і тривав до 19 липня включно. Для спецпроекту ми зібрали 34 корупційні "зашквари" 183 народних депутатів 8 скликання, які пішли на нові вибори по мажоритарних округах.

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За три тижні наш спецпроект зібрав 160 тисяч гривень пожертв від майже трьох з половиною сотень українців. За ці гроші ми провели 141 кампанію про 115 "зашкварених" народних обранця, які балотувалися по мажоритарці.



Серпом по рейтингу

Найбільша пожертва за весь час проекту "Серпом по рейтингу" склала 24 500 гривень. За спецпроект "Серпом мажоритарнику!" найбільша пожертва склала 10 000 гривень. Жертводавці були переважно з України, але гроші також надходили з Німеччини, Великобританії, Нідерландів та Австрії.

По 48 депутатах, які балотувалися, вдалося провести більш, ніж одну кампанію. Найбільше пожертвували на покарання Богдана Дубневича та Бориса Розенблата 260 та 250 доларів відповідно. Обидва не пройшли. Лише під час трьох тижнів виборчого спецпроекту ми охопили більше двох мільйонів виборців. Більше двох мільйонів! В результаті голосування зі 183 "зашкварених" депутатів перевибори програли 143. Це 78%. Не погано, правда?

Давайте наведу вам кілька прикладів, як діяв наш інструмент. І яким важливим був кожний голос, забраний в зашквареного депутата. На 86 окрузі в Івано-Франківській області із відривом всього у 700 голосів програв екс-нардепа від "Народного фронту" Анатолія Дирів.



Анатолій Дирів

По ньому проект “Серпом" провів дві кампанії, одну прямо під час виборів. Кампанія охопила більше тридцяти двох тисяч виборців 86 округу – половину від тих, хто проголосував.

Інший депутат Валентин Ничипоренко з Черкащини програв своєму конкуренту лише 1238 голоси. Кампанія "Серпом" про Ничипоренко охопила більше 17 тисяч виборців, а проголосували "за" нього двадцять дві. Зважте, що на минулих же виборах в цьому ж окрузі він набрав на 13 тисяч голосів більше. А протягом останніх п’ять років дуже рясно засівав цей округ. І при цьому все одно програв.



Валентин Ничипоренко

З розривом у майже тисячу голосів програв позафракційний Віктор Шевченко. Кампанія по ньому охопила більше 32 тисяч виборців. При тому що проголосувало за нього лише 20. Всього на дільниці округу дійшли 70 тисяч виборців. Тобто, кампанія "Серпом" по Шевченку охопила більше половини виборців його округу.



Віктор Шевченко

Для кращого розуміння ваги кожної пожертвуваної вами гривні, а значить забраного в зашквареного депутата голосу. 8 мажоритарників, про які розповідав “Серпом", програли вибори на своїх округах з відривом у менш, ніж 3000 голосів. І ще трішки цифр, чому проект "Сермоп" виявився аж таким ефективним. Вся справа у зміні джерела інформації, з якого виборців отримують політичну новину.

За останніми соціологічними даними, 21 мільйон українців регулярно користуються інтернетом. 13 мільйонів з них використовують Facebook. У 2018 році, інтернет як спосіб отримання політичних новин вперше наздогнав телевізор. Близько 70% виборців отримують інформацію по телевізору та з мережі, часто вони комбінують ці джерела.

Facebook як джерело отримання новин обігнав традиційні онлайн ЗМІ. Так, за даними ЦПД, з Facebook інформацію отримують 49% виборців, а з онлайн ЗМІ 43,5%. Facebook є і найпопулярнішою соцмережею в Україні – ним користуються 74% українців, які отримують інформацію із соцмереж. При цьому, Facebook як соціальна мережа однаково популярний у всіх вікових категоріях користувачів.

Таким чином в Україні Facebook поступово стає ефективним інформаційним каналом для політичної реклами та агітації, при цьому, дає можливість націлитися на чітку вузьку аудиторію виборців і мобілізувати її. Саме на використанні можливостей Facebook для покарання "зашкварених" депутатів і був створений проект "Серпом по рейтингу". Спрацював інструмент просто на відмінно.

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Нагадаю, що дякуючи в тому числі вашим пожертвам 143 "зашкварених" депутати не було переобрано. Дякую вам за це, друзі. А ми вже готуємо наш "Серпом по рейтингу" до перезапуску під новообрану Верховну Раду. Сподіваюся новачки зроблять висновки і не даватимуть нам приводів їх карати. Принаймні більшу їх частина.