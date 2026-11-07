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24 Канал Кримінальні новини "Цьому нападу немає виправдання": Зеленський відреагував на трагедію у Кракові
7 листопада, 18:55
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Оновлено - 19:06, 7 листопада

"Цьому нападу немає виправдання": Зеленський відреагував на трагедію у Кракові

Данило Жоров

У суботу, 7 листопада, в Кракові сталася стрілянина в центрі міста. Президент України висловив щирі співчуття сім'ям загиблих і запевнив Польщу в солідарності України.

Про це Володимир Зеленський написав у власних соцмережах 

Що сказав президент про стрілянину в Польщі?

Глава держави наголосив, що здійсненій атаці немає жодних виправдань, а винний обов'язково має понести справедливу відповідальність.

Немає жодного виправдання для цього нападу, і ми віримо, що винний постане перед судом. Бажаємо сил і швидкого одужання пораненим та всім, кого торкнулася ця трагедія, 
– заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що кожна людина має фундаментальне право на безпеку, висловивши непохитну підтримку польському народу в час випробувань.

Наразі вбивця перебуває у лікарні, де проходить реанімацію. Правоохоронцям вдалось поранити 25-річного нападника. Згідно з їхньою інформацією, стрілець діяв самостійно. 

Нагадаємо, стрілянина сталася у суботу, 7 листопада, після 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Відомо, про щонайменше 5 жертв та понад десять постраждалих. 

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Володимир Зеленський