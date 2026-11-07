"Цьому нападу немає виправдання": Зеленський відреагував на трагедію у Кракові

У суботу, 7 листопада, в Кракові сталася стрілянина в центрі міста. Президент України висловив щирі співчуття сім'ям загиблих і запевнив Польщу в солідарності України.

Про це Володимир Зеленський написав у власних соцмережах

Що сказав президент про стрілянину в Польщі?

Глава держави наголосив, що здійсненій атаці немає жодних виправдань, а винний обов'язково має понести справедливу відповідальність.

Немає жодного виправдання для цього нападу, і ми віримо, що винний постане перед судом. Бажаємо сил і швидкого одужання пораненим та всім, кого торкнулася ця трагедія,

– заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що кожна людина має фундаментальне право на безпеку, висловивши непохитну підтримку польському народу в час випробувань.

Наразі вбивця перебуває у лікарні, де проходить реанімацію. Правоохоронцям вдалось поранити 25-річного нападника. Згідно з їхньою інформацією, стрілець діяв самостійно.

Нагадаємо, стрілянина сталася у суботу, 7 листопада, після 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Відомо, про щонайменше 5 жертв та понад десять постраждалих.