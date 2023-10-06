Шольц затягує передачу Taurus, бо боїться "ескалації": Воллес закликав Німеччину зробити це

Канцлер Німеччини Олаф Шольц боїться, що передачею Україні далекобійних ракет Taurus може спровокувати Росію. Він вважає, що це питання потрібно ретельно зважити, щоб не допустити ескалації.

Після терористичного удару по магазину і кафе у Грозі ексміністр оборони Британії закликав Німеччину нарешті передати важливе озброєння. Нагадаємо, внаслідок атаки по Харківщині загинуло 52 людини.

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Потрібне "зважене рішення"

На пресконференції на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді журналісти поцікавилися в Олафа Шольца, чому той затягує відправку в Україну ракет Taurus. Канцлер відповів, що це питання потребує ретельного розгляду – нібито "ці міркування не можуть припинитися відразу".

На його думку, німецький уряд має брати до уваги вимоги конституції та зважувати всі варіанти дії. Після цього він додав, що країна не може допустити ескалації війни і не може стати її частиною.

Це включає, зокрема, той факт, що ми, звичайно, повинні забезпечити, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина не стала частиною конфлікту. Це також є моїм завданням як канцлера,

– переконує Шольц.

Україні потрібні далекобійні ракети

На фоні терористичної атаки Росії на село Гроза, під час якої загинуло 52 людини, колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні ракети Taurus. Відповідний пост він опублікував у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter.

Воллес переконаний, що необхідна реакція на кожні удари Росії по цивільній інфраструктурі та на кожне порушення міжнародного права. Британія та Франція вже зробили свій крок.

Ми зробили це за допомогою Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина повинна направити на Україну свої ракетні комплекси Taurus і приєднатися до Великої Британії та Франції,

– написав Воллес.

Що відомо про передачу ракет

Раніше повідомлялося, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини схвалив постачання Taurus, однак Шольц блокує рішення. Канцлер боїться, що в Україну доведеться відправити персонал для обслуговування та керування комплексною зброєю – це нібито глибше втягне Німеччину у війну.

Німецький євродепутат Міхаель Галер переконує, що Шольц хвилюється, що за допомогою Taurus буде знищено Кримський міст. Він роздумує над поверненням до "дружби" з Росією після закінчення війни

Олаф Шольц раніше заявляв, що у разі передачі німецьких ракет, ті мають бути модифіковані таким чином, щоб українські війська не могли атакувати територію Росії. У Бундестазі вважають, що Україна може бити німецькими ракетами Taurus по цілях як в окупованому Криму, так і по території Росії. Міжнародне право дозволяє завдавати ударів по агресору – виробник ракет при цьому неважливий.