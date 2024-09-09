Шольц без вагань поговорить з Путіним по телефону, якщо визнає момент відповідним

Німецький канцлер Олаф Шольц без жодних сумнівів проведе телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, якщо вважатиме його доцільним на той момент.

Відповідну інформацію заявив у Берліні у понеділок, 9 вересня, речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт. Однак наразі Німеччина не бачить готовності щодо мирного врегулювання з боку Кремля.

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Шольц готовий до розмови з Путіним

Напередодні Олаф Шольц в інтерв'ю заявив, що Німеччина намагатиметься робити все для підтримки України. Німецький канцлер переконаний – настав момент для обговорення того, як можна швидше досягти миру та закінчити війну, яку розгорнула Росія на території нашої держави.

Попри таку заяву, за словами Хебештрайта, у Берліні сумніваються стосовно готовності до дипломатичного врегулювання з боку Москви, оскільки нещодавні заяви російського керівництва "не створюють враження готовності конструктивно вступити у мирні переговори".

Водночас, як додав речник, канцлер "без жодних вагань провів би телефонну розмову з цього приводу з російським президентом", якби вважав його на той момент "доцільним". Зокрема, наразі у Берліні не можуть назвати дату "наступної мирної конференції.

Однак зрозуміло, що в усьому світі вважають за необхідне якнайшвидше закінчити цю війну,

– резюмував Хебештрайт.

До слова, Олаф Шольц заявив, що підтримує ідею участі Росії у другому Саміті миру. Канцлер повідомив, що у нього є домовленість з президентом України Володимиром Зеленським.