Шольц хоче запросити Індію на саміт G7, щоб зміцнити антипутінську коаліцію, – Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче запросити Індію як гостя на саміт лідерів Великої сімки. Таке рішення політик ухвалив для того, що зміцнилась антипутінська коаліція.

Відповідне запрошення Шольц зробить, щоб змінити "нейтральну" позицію Індії та деяких інших країн щодо Росії. Про це повідомили джерела агенції.

Важливо Продовжимо цей курс, – Шольц про рішення Бундестагу постачати зброю Україні

Німеччина планує запросити Індію та інші країни на саміт G7

Німеччина, яка зараз головує у G7, також планує запросити лідерів Індонезії, Південної Африки та Сенегалу на саміт в Альпах з 26 по 28 червня,

– повідомили джерела.

Попередньо стверджують, що про своє рішення Шольц повідомить вже у понеділок, 2 травня. Тобто в день, коли до Берліна з візитом прибуде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Канцлер Німеччини вирішив, що Індію треба запросити як гостя на саміт G7, тому що вона може стати цінним партнером у зусиллях з міжнародної ізоляції Росії... Також Шольц "бачить можливість тісної співпраці з Моді" в інших сферах, зокрема щодо змін клімату та оборони", – повідомили джерела.

Окрім того, Німеччина хоче в середньостроковій перспективі, щоб оборонні компанії Європи запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.

Також варто згадати, що Індія утрималась від голосування в квітні при ООН за виключення Росії з Ради організації з прав людини. Також країна збільшує імпорт енергоносіїв із Росії.

Коротко про позицію Німеччини щодо війни в Україні

Варто пригадати, що Олаф Шольц досі відстоює позицію, щоб не постачати танки Україні. Він сказав, що Німеччина не робитиме цього, поки до такого ж вчинку не вдадуться США та інші країни. Проте не виключає, що згодом таке рішення також можливе.

Дивіться також – Німеччині запропонували ухвалити ленд-ліз для України за прикладом США: відео