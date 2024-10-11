Путін не готовий говорити з Шольцом про війну в Україні, – Бербок

Олаф Шольц розглядав можливість телефонної розмови з Владіміром Путіним щодо війни в України. Однак російський президент не готовий обговорювати цю тему.

Про це розповіла Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передають журналісти Reuters.

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Що сказала Бербок про небажання Путіна говорити з Шольцом

Анналена Бербок зазначила, що Україна "готова до справедливого миру". Водночас глава німецького МЗС розкритикувала президента Росії Владіміра Путіна за відмову від ініціатив щодо мирних переговорів щодо війни проти України.

Він (Путін – 24 Канал) відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він навіть не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном,

– сказала вона.

До слова, німецьке видання Die Zeit писало, що канцлер Олаф Шольц планує безпосередньо зв'язатися з президентом Росії Владіміром Путіним телефоном перед самітом G20, який запланований на листопад у Бразилії. Примітно, що глава німецького уряду не розмовляв з російським диктатором з 2022 року.

Водночас прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Німеччина не просила про телефонну розмову Шольца з Путіним. Ба більше, прихвостень російського очільника заявив, що наразі немає спільних тем для обговорення, оскільки "відносини між країнами зведені до нуля".